Alle sollen sich wohlfühlen

Lampertheim. Als eine von 20 hessischen Städten ist Lampertheim ins Förderprogramm des Landes zum Stadtumbau aufgenommen worden. Der Förderbescheid über 291 000 Euro war im Oktober übergeben worden. Gestern Abend ist der Startschuss für das auf zehn Jahre angelegte Projekt gefallen.

Stadtumbau - was ist darunter zu verstehen? Werden in den kommenden Jahren Bagger und Lastwagen anrollen, um Lampertheim in eine Großbaustelle zu verwandeln? Fragen wie diese können Christian Schwarzer und Marius Becker vom Büro NH ProjektStadt, das bis September dieses Jahres ein integriertes Stadtentwicklungskonzept vorlegen soll, gut verstehen. Bedeutet Stadtumbau doch durchaus auch eine bauliche Aufwertung der Infrastruktur. Weitere positive Effekte soll indes die Optimierung funktionaler Abläufe ergeben.

Gibt es im Stadtzentrum wichtige Versorgungselemente? Kommen ältere Bürger gut dorthin? Verfügen Jugendliche über ausreichende Angebote? Wie können Bebauung und Natur miteinander in ein ökologisch vertretbares Gleichgewicht gebracht werden? Wie sieht es mit dem Straßenverkehr und dem Parken in der Innenstadt aus? Überhaupt: Wie geht es mit dem Einkaufen im Stadtzentrum weiter? Und: Wie kann sich die Stadt nach dem Umbau auch nach außen besser darstellen? Wo liegen die Potenziale für Stadtmarketing und Tourismus?

Bürger arbeiten mit

Fragen wie diese will die NH ProjektStadt als ein Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte im nächsten halben Jahr abarbeiten. Doch sie tut das nicht im hermetisch abgeriegelten Büro. Stattdessen setzen die Planer beim Stadtumbau auf die enge Mitarbeit der Bevölkerung. Gestern Abend haben sie mit Vertretern der Verwaltung, der Fraktionen im Stadtparlament, des Senioren- und Behindertenbeirats, des Einzelhandels, des Naturschutzes und der Energiebranche eine Lokale Partnerschaft begründet.

Diese versteht sich als Speerspitze der Bürgerschaft, die in ihrer ganzen Breite in den weiteren Planungsprozess einbezogen werden soll. Erster gesetzter Termin nach der gestrigen Konstituierung: ein Stadtspaziergang am 18. März, bei dem Problembereiche wie Potenziale in der Innenstadt beleuchtet werden sollen. In der Verwaltung arbeitet seit Monatsbeginn Stefan Groß mit, der die Prozesse im Zusammenhang mit dem Stadtumbau koordiniert. Er ermutigte die Teilnehmer der Lokalen Partnerschaft gestern mit der Aussage, "extrem viel bewegen" zu können. Gegenüber Pressevertretern unterstrich Groß: "Stadtumbau ist für die Bevölkerung da." Wünschenswert sei etwa auch die Beteiligung durch Schulen, Kirchen oder Ärzteschaft. Ziel sei eine Stadt, "in der sich alle wohlfühlen".

Bürgermeister Gottfried Störmer, der den Stadtumbau neben den Themen Stadtmarketing, Tourismus und sozialer Wohnungsbau oben auf seine Agenda gesetzt hat, betonte gestern: "Die Freude ist sehr groß." Die nötigen Investitionen für den Stadtumbau belaufen sich nach seiner Einschätzung auf bis zu 15 Millionen Euro, wovon die Stadt einen Eigenanteil von bis zu einem Drittel zu erbringen habe.

Unterdessen halten die Vertreter des Projektbüros den Zeitplan für die Erarbeitung eines Konzepts für durchaus ambitioniert. Für die Umsetzung der beschlossenen Ziele in der vorausliegenden Dekade benötigten die Beteiligten vor allem einen "langen Atem". Das Konzept zum Stadtumbau, das die Stadtverordnetenversammlung im Herbst verabschieden soll, enthält Leitbilder und Leitlinien für die weitere innerstädtische Entwicklung. Es umfasst auch bereits angestoßene Projekte, etwa die Erschließung der Bereiche zwischen Domgasse und Emilienstraße sowie an der Ecke Sedanstraße/Kaiserstraße. Auch das Energieprojekt Modellstadt 25plus wird Bestandteil des Konzepts, das zudem Aussagen über die Vernetzung der städtischen Grünzonen vom Stadtwald bis zum Altrhein liefern soll.

Optimistische Erwartungen

Bei der konstituierenden Sitzung der Lokalen Partnerschaft äußerten die Beteiligten gestern überwiegend optimistische Erwartungen. Die Hoffnung, dass Lampertheim schöner werde und vor allem die Innenstadt wieder belebt werden könne, wurde mehrfach ausgesprochen. Neben zwei Bürgerworkshops im Mai und im Juni soll die Bürgerbeteiligung auch über die elektronischen Medien organisiert werden. Hiermit verknüpft sich die Hoffnung auf eine Beteiligung der jüngeren Mitbürger.