Alles dreht sich ums geliebte Ei

Lampertheim. Der Frühling hat in Lampertheim Einzug gehalten und lockt die Menschen ins Freie. Am Wochenende des 1. und 2. April können sie sich in der Hans-Pfeiffer-Halle bereits auf Ostern einstimmen lassen. Der Internationale Lampertheimer Ostermarkt wird vom Lions Club Lampertheim organisiert und von der Stadt unterstützt. Rund 50 Künstler, Kunsthandwerker und Händler bieten ein vielfältiges Sortiment an.

Die Marktbestücker werden die Besucher mit Frühlings- und Osterdekoration erfreuen und so manche Geschenkidee bereithalten. Für jeden werde etwas dabei sein, kündigen die Mitwirkenden beim Pressegespräch an. Einige Aussteller lassen hinter die Kulissen schauen und führen vor, wie ihre Schöpfungen entstehen. Beim Bummel über den Markt können die Besucher die Vielfalt des Brauchtums rund um Ostern entdecken. Präsentiert wird traditionelles Kunsthandwerk.

Staunen über Techniken

Programm zum Ostermarkt Am Samstag, 1. April, ist der Ostermarkt von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 10 bis 17 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle geöffnet. Den Auftakt gestaltet die Bläserklasse des Lessing-Gymnasiums. Die Jazz-Matinee wird am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle gefeiert. Es musiziert die LA Reed Big Band. Es gibt ein Tagescafé und eine Kinderecke mit Bastelaktionen. Dort werden die kleinen Besucher von erfahrenen Erzieherinnen Lampertheimer Kindertagesstätten betreut. Auch ein Weinprobierstand wird aufgebaut. Am Sonntag werden ab 16.30 Uhr Blumen und Pflanzen der Dekoration zum Selbstkostenpreis verkauft. roi

Dort, wo sich alles um das Ei dreht, gibt es die unterschiedlichsten Techniken zu bestaunen, mit denen die Ovale verziert werden. Weiterhin reicht die Palette der Ausstellung von Keramik, Kreationen aus Stoff, österliche Figuren aus Holz, Frühlingsgestecke, Kräuter, handgesiedete Naturseifen, Wellness-Körnerkissen, Aquarellmalerei bis hin zur Osterschokolade. Schirmherr des Ostermarktes ist Bürgermeister Gottfried Störmer. "Es ist eine sehr wertvolle Veranstaltung für Lampertheim", betonte er.

Der Verwaltungschef verriet nur wenig über die florale Ausgestaltung der Halle durch die Technischen Betriebsdienste um Leiterin Sabine Vilgis. Schließlich sollen die grünen und blühenden sowie blauen Kreationen und deren Umsetzung eine Überraschung sein. Nur so viel ließ sich Störmer entlocken: Das Thema heißt Stadtumbau und beinhaltet den Althrein und den Wald.

Lions-Präsident Christofer Daurer dankte dem künstlerischen Leiter Helmut Meister für das Marketing und Organisation der Marktbeteiligten. Meister ist selbst Künstler und sein Gebiet sind Glasperlenapplikationen. Er konnte sechs neue Aussteller gewinnen. Neben Ausstellern aus Deutschland, sind die Länder Schweiz, Russland und Rumänien vertreten.

Die Veranstalter freuten sich obendrein, dass die Kunst-AG des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums ihre Schöpfungen auf dem Ostermarkt präsentiert.

Die Gewinne des Ostermarktes werden durch den Lionsclub anschließend für soziale Projekte gespendet. Und auch die Besucher leisteten mit ihrem Eintritt und Verzehr einen Beitrag dazu. Es soll das aktuelle Projekt Erdbebenhilfe für Ecuador, der Wiederaufbau der Schule "Mariscal Sucre", unterstützt werden.

Das Frühlingserwachen läute den Ostermarkt ein, freute sich Lions-Mitglied Heiner Veltman. Er würdigte die Arbeit der Beteiligten. Außerdem sprach Veltman der Stadt Lampertheim den Dank der Lions aus.