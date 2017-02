Als es noch Parkplätze im Überfluss gab

Lampertheim. Ein Lichtbildervortrag über Lampertheim unter dem Motto" Damals und Heute" stieß bei den Senioren auf großes Interesse. Die Cafeteria in der Seniorenbegegnungsstätte in der Alten Schule war der richtige Ort, um in einem bildhaften Vortrag Erinnerungen daran zu wecken, wie es einmal aussah in Lampertheim.

"Südhessen Morgen"-Mitarbeiterin Bärbel Jakob, bekannt durch ihre vielfältigen Beiträge und Veröffentlichungen zur Lampertheimer Heimatgeschichte, hatte eine Auswahl von Fotografien getroffen und zeigte in Bild und Ton den Wandel, dem die meisten Straßenzüge und Häuser unterworfen sind.

Ob Amtsgericht oder Altes Rathaus, zu jedem Bild fand sie erklärende Worte, wobei die Namen der damaligen Eigentümer oder die Ent- stehungsgeschichte der gezeigten Häuser erläutert wurden. Kommentare gab es auch vom Publikum, das so manche Ergänzung beisteuerte, vor allem wenn es um Namen ging und wer wo damals gelebt hat.

So erfuhr man, dass der "Kaiserhof" einst eine Kegelbahn hatte oder dass das Amtsgericht 1905 auf Initiative des Landtagsabgeordneten Adam Seelinger gebaut wurde. Auch die konfessionelle Trennung in den Schulen sowie die strikte Trennung von Jungen und Mädchen wurden anhand der Schillerschule eingehend diskutiert.

Konfessionen entscheidend

Unterschiedliche Konfessionen waren auch der Grund für den Bau des katholischen und des evangelischen Krankenhauses, erläuterte Bärbel Jakob. Die Kirchenzugehörigkeit wirkte sich selbst bei der Auswahl von Ärzten oder Hebammen aus. Die Ernst-Ludwig-Straße war die Flaniermeile Lampertheims und wurde nur von Wohlhabenden bewohnt, informierte Jakob. Die erste Telefonzelle stand in der Kaiserstraße. Warenhaus Steffan - später Christmann - war der Ort, an dem man beinahe alles bekam, was zu Kommentaren der Senioren führte, die die fortschreitende Verarmung des lokalen Angebots bedauerten.

Einen Vorteil der sogenannten guten alten Zeit konnte man auf den Bildern sofort erkennen: Parkplätze gab es im Überfluss und auf der Straße bewegten sich noch ungeniert Fußgänger. Dank der intensiven Pflege des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins steht das Heimatmuseum noch heute in der Römerstraße und gibt davon Zeugnis, dass es an historisch wertvollen Gebäuden in Lampertheim nicht gemangelt hat.

Weitere Themen in petto

Zum Schluss der Veranstaltung erklang das Lampertheimer Lied, das von den Gästen begeistert mitgesungen wurde. Dieter Schäfer vom Seniorenbeirat übernahm es am Ende, Bärbel Jakob zu danken und zu weiteren Vorträgen einzuladen. Themen habe sie noch genug, meinte die Referentin. Die Freizeitgestaltung oder Lampertheimer Berufe der Vergangenheit gehören auch dazu.