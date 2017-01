Als Kind von anderen geärgert

"Als ich klein war, wollte ich mich wehren", erinnert sich Alexander Busse, warum er mit fünf Jahren zum Kampfsport kam. Mit 27 ist er nun Kickbox-Weltmeister. © av

Lampertheim. Für Alexander Busse war 2016 ein erfolgreiches Jahr. Der Kickboxer sicherte sich den Titel bei der Weltmeisterschaft in Manchester. Selbstsicher und entspannt wirkt der 27-jährige Lampertheimer, als er den Trainingsraum im Kanu Club betritt.

Als er fünf Jahre alt war, begann Busse sich für Kampfsport zu interessieren. "Die anderen haben mich immer geärgert, als ich klein war, und ich wollte mich wehren können", erzählt er. Daraufhin habe er in Begleitung seines Vaters verschiedene Sportarten ausprobiert. Nach einigen Versuchen in Judo, Karate und Ringen entdeckte Busse damals seine Leidenschaft für Taek-kwon-do und fing an bei seinem heutigen Trainer Karl-Heinz Ihrig zu trainieren. Seine Sportkarriere führte er 2010 mit einer Coach-Lizenz und 2011 mit der Trainer-Lizenz fort. Seitdem agiert Busse an der Seite von Trainer Karl-Heinz Ihrig und kümmert sich als Ersatztrainer um alle Gruppen. Vor zwei Jahren fing er an, neben dem Kickboxen im "K1" zu kämpfen.

"Man trägt beim K1 kurze Hosen und kein Oberteil. Auch auf die Beine zu treten, ist erlaubt", erklärt der erfahrene Sportler die augenfälligsten Unterschiede zum Kickboxen, bei dem T-Shirt und lange Hosen obligatorisch sind. Die sogenannten Low Kicks sind hier verboten.

Das Sportjahr 2016 begann für den gelernten Spengler bereits erfolgreich mit Siegen im Championsday-Wettkampf, dem Mittelrhein-Cup, der Internationalen Deutschen Meisterschaft und der Deutschen Meisterschaft im Sommer. Der größte Kampf stand Busse allerdings mit der Weltmeisterschaft bevor, nachdem er 2015 bei der WM in Hagen Vizeweltmeister seiner Gewichtsklasse (bis 90 Kilo) wurde.

Nach der Anreise mit dem Bus hatten die Sportler Zeit, die Stadt Manchester zu besichtigen, bevor es ans berühmte Wiegen ging. "Man weiß ja drei Monate im Voraus, in welcher Klasse man kämpft. Ich stelle dann meine Ernährung um", sagt Busse, der damit keine Probleme hat. Insgesamt vier Kämpfe musste Busse bestreiten, bis er sich Weltmeister im Leichtkontakt und im "K1" nennen durfte.

Zu verdanken war dieser Sieg natürlich nicht nur der Ernährungsumstellung, sondern auch einem speziell ausgelegten Training. Während normalerweise vier Mal pro Woche trainiert wird, kommt der Kickboxer vor großen Kämpfen sechs Mal pro Woche in den Trainingsraum des Kanu Clubs. "Wir sind froh, dass wir hier trainieren dürfen. Wir haben mehr Möglichkeiten, eine größere Halle und einen Trainingsbereich für Kraftausdauer", betont Alexander Busse. Besonders wird neben Kraft und Ausdauer auf die Technik und die Koordination geachtet.

Generell sei die Familie für ihn sehr wichtig, da sich das ganze Leben auf den Sport ausrichte, was ohne die Unterstützung der Familie für den Lampertheimer nicht möglich wäre. "Besonders in der Vorbereitungszeit muss man auch mal zurückstecken. Ich vor allem bei Schokolade", erzählt Busse lachend. Die nächste Weltmeisterschaft will er Ende 2017 bestreiten, mit dem Ziel, den Titel zu verteidigen. av