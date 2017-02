Alte Musik und Literatur

Worms. Musik und Literatur früherer Epochen im historischen Ambiente erleben: Das bietet "wunderhoeren - Tage alter Musik und Literatur in Worms". Die vierte Auflage des Musikfestivals hat den Schwerpunkt "Renaissance und Reformation" und bietet nach Angaben der Veranstalter vielfältige Konzerthöhepunkte von März bis Oktober.

Am Samstag, 4. März, 18 Uhr, präsentiert das Duo "Marais Consort" im Anschluss an die Messe in der katholischen Kirche Pfeddersheim Orgel- und Diskantviole-Musik, die den Umbruch vom Mittelalter in die Neuzeit hörbar macht. Am Sonntag, 26. März, 17 Uhr, feiert das Baseler Renaissancetanz-Ensemble "RenaiDanse" unter der Leitung von Véronique Daniels mit seiner Inszenierung "Mit Züchten und mit Ehren" Premiere in Worms. Die Tänzer interpretieren zu ausgewählten Texten aus dem Tagebuch des reformierten Arztes Felix Platter (1536 bis 1614) auf akribischem Quellenstudium beruhende Tanzrekonstruktionen der Renaissance. zg