„Alte Schüler“ haben nun eigenes Auto

Lampertheim. Die Verantwortlichen der Seniorenbegegnungsstätte "Alte Schule" und die Mitglieder des Seniorenbeirats hatten gestern allen Grund zur Freude. Um die Mittagszeit fanden sich Karsten Korb vom Autohaus Korb sowie Sandra Schüttler und Michael Kirchner vom Aurana Immobilienshop Ried an der Begegnungsstätte Alte Schule ein, um dort ein Auto in die Obhut von Beiratsvorsitzender Gerlinde Hellmuth zu übergeben.

Erfreut zeigte sich darüber auch Lampertheims Erster Stadtrat Jens Klingler, der den beiden Unternehmen dafür dankte, "dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie der Allgemeinheit etwas Gutes tun können". Hellmuth betonte, dass man seitens der Begegnungsstätte auf Unterstützung angewiesen sei und dass diese Zuwendung eine bedeutende Erleichterung für die logistische Umsetzung der einzelnen Projekte sei.

Bislang gestaltete sich dies zeitweise schwierig. Wenn Personen an Festen, Lesungen oder ähnlichen Zusammenkünften teilnehmen wollten, aber keine Transportmöglichkeit hatten, setzte sich Helfer Hermann Hüsken in seinen Wagen und fuhr sie. Von nun an steht dafür ein zehn Jahre alter Ford zur Verfügung, mit Hüsken weiterhin am Steuer. Das Auto wird im Hof geparkt und bei Bedarf eingesetzt, für Wartungen und Sommer- und Winterbereifung garantiert Firma Korb. Die Veranstalter können sich nun besser auf die Organisation des bunten Programms konzentrieren und die Senioren aufs Feiern. jkl