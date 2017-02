Ältere Mitmenschen profitieren von Race and Help

Lampertheim. Als der Lampertheimer Rotary-Club am 11. Februar die 30. Auflage von "Race and Help" ausrichtete, deutete sich schon an, dass der bei dieser gemeinnützigen Aktion erzielte Erlös sich wird sehen lassen können. 31 Teams rasten mit den Slot-Cars genannten Modellautos um die Wette und legten sich für eine gute Sache mächtig ins Zeug.

Sieger geehrt

Als die Veranstalter jetzt zur Siegerehrung und Spendenübergabe in die Gaststätte "Darmstädter Hof" geladen hatten, gab es nur strahlende Gesichter. Da waren zum einen die Sieger des Rennens. Drei Mannschaften schafften es aufs Treppchen.

Der dritte Platz ging an das Team "Inner Wheels" aus Schriesheim und Weinheim, die während der 16-minütigen Rennzeit auf 89 Runden kamen. Platz zwei erreichten mit der gleichen Anzahl von Runden, aber einer etwas schnelleren Zeit die "Brake Racers" aus Lorsch und Krumbach. Gewinner des Wettbewerbs waren die "Stars of Africa", eine in Lampertheim lebende Gruppe von Asylbewerbern, die es auf 91 Umrundungen brachten. Der Lohn der Mühe für die drei erfolgreichen Formationen: ein Pokal, eine Urkunde und ein Rennauto aus Schokolade.

Noch größere Freude herrschte bei Marianne Lange. Die Mitarbeiterin der Caritas-Seniorenberatung in Lampertheim konnte von Rotarier-Präsident Hans-Jürgen Brems einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro in Empfang nehmen. Eingesetzt werden soll dieser Betrag in der Seniorenarbeit.

"Wir werden das Geld in die Notfallhilfe investieren, um älteren Menschen aus akuten prekären Situationen zu helfen", sagte Lange. Sie bezeichnete das Budget für die Senioren als klein und die unverhoffte Zuwendung als "einen Segen für unsere Arbeit".