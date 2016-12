Altlasten abgehakt, doch ICE-Trasse bleibt Thema

Neuschloss. Zwei Lampertheimer Dauerthemen betreffen vor allem den Stadtteil Neuschloß, der 2018 sein 550-jähriges Bestehen feiern will. Ein Thema kann in diesem Jahr mehr oder weniger zu den Akten gelegt werden; das andere von beiden bleibt den Lampertheimer und Neuschlössern dagegen in absehbarer Zeit erhalten.

So feiert der Stadtteil den Abschluss der Sanierungsarbeiten. Damit kann Neuschloß dieses unliebsame Kapitel endgültig schließen. Auf dem Sodabuckel wird das letzte Pflänzchen gesetzt. Die nunmehr gesicherte Abfallhalde darf nun wieder Wald werden. Über diesen Teil der Vergangenheit wächst Gras.

Vielversprechende Ergebnisse

Hoffnungen setzt der Stadtteil nun auf das Pilotprojekt zur Grundwassersanierung. Der Probelauf hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Das Verfahren eines Doktorranden der Universität Heidelberg ermöglicht durch die Eingabe von Phosphaten eine schnelle Lösung von Arsen aus den Grundwasserschichten. Mit dem herkömmlichen Verfahren würden dagegen noch viele Jahrzehnte benötigt; das hessische Umweltministerium hat hier bereits signalisiert, dass eine Wasseraufbereitung auf dieser Basis kaum zu finanzieren wäre. Im kommenden Jahr sollen nun detaillierte Informationen aus dem Pilotversuch ausgewertet werden, die eine Grundlage für einen geregelten Betrieb über einen geschätzten Zeitraum von knapp zehn Jahren liefern sollen.

Das zweite Thema wird der Stadtteil indes nicht so bald los: die Diskussion über den Verlauf der neuen ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Mannheim. Bestätigen sich die Befürchtungen der Bürgerinitiative "Lebensraum vor ICE-Trasse" (BILA), dann gilt in den Büros der Bahnplaner die waldzerschneidende Variante C trotz aller Proteste nach wie vor als Strecke der Wahl. Dies aber wollen die Lampertheimer im Konsens mit den Kommunen, Verbänden und Politikern in der Region mit allen Mitteln verhindern.

Die Sorge der an den Bestandsstrecken liegenden Kommunen gilt nun der zunehmenden Belastung durch lärmenden Güterverkehr. Als die Bahn im Herbst zum Dialogforum einlädt, fahren rund 100 Personen aus Lampertheim und den Riedkommunen nach Darmstadt, um sich für die Bildung eines Projektbeirats einzusetzen.

Unterdessen hat die Bahn nun ein Beteiligungsforum eröffnet, in dem auch Vertreter Lampertheims sitzen. Ihr Hauptziel: eine Trasse durch den Lampertheimer Wald verhindern und mindestens ausreichende Lärmschutzmaßnahmen entlang den Bahnstrecken fordern. Der Ausgang ist ungewiss, doch die Bahn hat versprochen, dass sie die Bevölkerung an der weiteren Planung beteiligen will. urs