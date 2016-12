Altrhein erhalten, Armut bekämpfen

Lampertheim. Dass die SPD nach den Kommunalwahlen im März ihre Vormachtstellung in der Stadtverordnetenversammlung halten kann, überrascht in Lampertheim niemanden. Spannend ist lediglich die Frage, welche Verbindungen die Sozialdemokraten eingehen würden, um aus ihrem Wahlsieg eine solide parlamentarische Mehrheit zu schmieden.

Als Gewinner der Märzwahlen stehen indes eindeutig die Liberalen fest. Sie können ihr Wahlergebnis von 2011 um 9,5 auf 16,4 Prozentpunkte steigern. Offensichtlich hat die FDP vom Negativtrend profitiert, in dem SPD, CDU und Grüne dümpeln. Denn alle drei Parteien büßen in Lampertheim Stimmen ein.

Grüne als Verlierer

Am schlimmsten hat es die Grünen erwischt, die 2011 nach dem Reaktorunglück in Fukushima noch auf Wolke sieben schwebten, im März aber 6,2 Prozentpunkte verlieren und sich mit 11,6 Prozent zufrieden geben müssen. Die SPD verliert 3,2 Prozentpunkte und sinkt auf 40,9 Prozent der Wählerstimmen. Die CDU hat mit minus 0,2 Prozentpunkten die geringsten Verluste zu verzeichnen und behauptet sich bei vergleichsweise stabilen 31,1 Prozent.

Dass die SPD mit den Grünen nicht mehr kann, hat sich spätestens in den Haushaltsberatungen für den Etat 2016 gezeigt. In der Debatte klaffen die Positionen immer weiter auseinander. Der Höhepunkt: Grüne verweigern dem Entwurf der Verwaltung zusammen mit CDU und FDP ihre Zustimmung. Die Stadt wechselt ohne einen gültigen Haushaltsplan ins Jahr 2016. Die Stadtparlamentarier müssen nachsitzen und verabschieden den Etat erst Anfang dieses Jahres. Die rot-grüne Ehe ist noch vor den Kommunalwahlen beendet.

Würden SPD und CDU eine große Koalition eingehen? Oder schafft die FDP die Regierungsbeteiligung? Alsbald steht fest: Lampertheim wird in den kommenden fünf Jahren von einer sozialliberalen Koalition geführt. Die bündniswilligen Partner einigen sich überraschend schnell, selbst in den komplexen Themen wird unter angeblich harmonischen Vorzeichen friedliche Einigkeit erzielt, als wüchse mit Liberalen und Sozialdemokraten zusammen, was zusammen gehört.

Im ersten Jahr ihrer Koalition werden SPD und FDP nicht müde, ihre Bündnistauglichkeit zu bekräftigen. Nach der Vernunftehe mit den Grünen scheint die SPD mit diesem Bündnis eine Liebesheirat eingegangen worden zu sein. Was für den Wähler wichtiger ist: Die Koalitionäre machen ernst mit ihren Wahlversprechen. Rasch werden die ersten Pflöcke eingeschlagen, Vorhaben werden auf den Weg gebracht.

Neues Stadtmarketing

So wird eine Armutskonferenz einberufen, in der künftige Ziele - Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Bekämpfung der Altersarmut - abgesteckt werden. Die Neustrukturierung des Stadtmarketings kommt voran; mit dem Liberalen Gottlieb Ohl installieren die Koalitionäre einen ehrenamtlichen Stadtrat in der Verwaltung, der an der Nahtstelle zwischen Rathaus und Parlament Vorarbeiten für eine Neukonzeption leisten soll.

Zwar scheitert die Munitionssuche im Altrhein abermals an den Witterungsverhältnissen; doch mit der Einberufung eines Projektbeirats wollen die Koalitionäre auch bei der Frage des Ausbaggerns des Gewässers Weichen stellen.

Die Einberufung eines Investorenwettbewerbs für die Erschließung des Geländes zwischen Domgasse und Emilienstraße geht ebenso auf das Konto der Koalition. Sie kann sich zudem der tatkräftigen Unterstützung durch Bürgermeister Gottfried Störmer versichern; dieser hat die Themen Stadtmarketing und sozialer Wohnungsbau ganz oben auf seiner Agenda.