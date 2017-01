Am Thema Geld erhitzen sich die Gemüter

Neuschloss. Zu Stehtischgesprächen hatte die evangelische Johannesgemeinde in Neuschloß eingeladen. Der Hüttenfelder Pfarrer Reinald Fuhr begrüßte die Gäste zur Auseinandersetzung mit dem Thema Geld.

Dabei griff Fuhr zunächst auf Schlagworte zurück wie "Ohne Moos nix los" oder "Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts". Er suchte aber auch nach biblischen Antworten. Beispielsweise im Gleichnis vom reichen Kornbauern oder im Ausspruch Jesu, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr komme als ein Reicher in den Himmel.

Laut Pfarrer Fuhr verfügen die 62 reichsten Personen auf der Welt über das gleiche Vermögen wie die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Es sei gerechtfertigt, wenn man sein Geld zum Lebensunterhalt durch eigene Arbeit erwirbt und dementsprechend seinen Lebensstil gestaltet. Doch Fuhr stellte die Frage, ob Vermögen, das durch Erbschaft, Zinsen oder einen Lotteriegewinn erlangt worden sei, als "sündiges Geld" bezeichnet werden könne.

Diese Frage erhitzte die Gemüter der Anwesenden weniger als die Unterschiede in den Einkommen unterschiedlicher Berufsgruppen. Auch der Ertrag der Lebensleistung -- die Rente - wurde kontrovers diskutiert. Ob ein staatliches Grundgehalt für alle, wie es derzeit in Finnland an einer Personengruppe getestet werde, für mehr Gerechtigkeit sorge, müsse sich aber erst noch zeigen. ron