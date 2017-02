An Bestattungs-Trends orientiert

Lampertheim. Ende vorigen Jahres hatten sie es noch abgelehnt. Doch jetzt ist das Friedhofskonzept der Verwaltung auch von der SPD wohlwollend aufgenommen worden. Immerhin war es zuvor mit dem Arbeitskreis Friedhof abgestimmt worden, in dem auch Vertreter der Fraktionen sitzen. Im vergangenen Jahr hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt die Entscheidung über das Konzept platzen lassen; es trage zu wenig die Handschrift des Arbeitskreises.

Wie berichtet, hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Arbeitskreis ihr Konzept noch einmal überarbeitet. Es skizziert Perspektiven für die künftige Gestaltung der fünf städtischen Friedhöfe, die sich an die vorherrschenden Trends im Bestattungswesen orientiert. So wird auch in Lampertheim ein wachsender Bedarf an pflegeleichteren Grabarten registriert. Urnenbestattungen erfreuen sich mit einem Anteil von rund 60 Prozent wachsender Beliebtheit.

Außerdem soll die Gebührenstruktur den geänderten Erfordernissen nun verstärkt Rechnung tragen; vorgeschlagen wird obendrein, die städtischen Friedhöfe auch für Auswärtige zu öffnen. Gleichzeitig soll die vollständige Überdeckung von Gräbern mit Platten im Sinne des verringerten Pflegeaufwands erlaubt sein. Marius Schmidt resümierte im Haupt- und Finanzausschuss: "Das Konzept hat sich verbessert." Beispielsweise öffneten sich nunmehr Spielräume für die künftige Nutzung einer frei werdenden, 1,3 Hektar großen Fläche auf dem Waldfriedhof, etwa für Tierbestattungen. Auch werde dem System des gärtnergepflegten Grabfeldes gebührend Platz eingeräumt. Dabei wird die Pflege eines Grabes an ein privates Unternehmen vergeben; hierdurch finden sich die Technischen Betriebsdienste entlastet.

"Unbequemer Weg"

Schmidt regte ferner an, in die weiteren Planungen auch die Anlage eines Friedwaldes aufzunehmen. Wichtig erschien dem Sozialdemokraten die im Konzept nun enthaltene Bestandsgarantie für die Friedhöfe in den Stadtteilen. Die Stadt begebe sich mit ihrem Konzept zwar auf einen "unbequemen Weg"; es sei jedoch richtig, die Kosten nicht einseitig durch Gebührenerhöhungen auf die Bürger abzuwälzen.

Auch FDP-Koalitionspartner Thomas Bittner lobte, Mängel seien im neuen Konzept "abgearbeitet" worden. Insgesamt werde durch neue Verrechnungssätze bei den Gebühren ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht. Und CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand ergänzte: "Wir sind auf einem guten Weg." Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon sah im neuen Konzept indes keine wesentlichen Verbesserungen. Bei der Abstimmung votierte aber auch er für die Gesamtkonzeption.