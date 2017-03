Andreas-Chor setzt auf bewährtes Team

Lampertheim. Im Christkönigsheim hatten sich am Freitag die Mitglieder des katholischen Kirchenchor St. Andreas eingefunden, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und um ergänzende Vorstandswahlen abzuhalten. Ergebnis: Das bewährte Team wurde bestätigt.

Der Vorsitzende Paul Sommer stellte gleich bei seiner Begrüßung fest, dass die Anzahl der aktiven Sänger immer geringer werde. Alle Werbung habe zu keinem greifbaren Erfolg geführt. Das dokumentierte auch Geschäftsführer Karl-Heinz Rößling in seinem Jahresbericht mit Zahlen. So verringerte sich die Mitgliederzahl um 14 auf 235. Auch bei den aktiven Sängern fehlten am Jahresende wieder zwei Sänger, singfähig ist der Chor trotzdem, da die Stimmen von Tenor bis Bass im Chor gut verteilt sind.

Zahlreiche Mitglieder konnten anlässlich des 143. Stiftungsfestes für ihre langjährige Treue geehrt werden, berichtete Rößling. Die Spanne reicht von 25 Jahren Mitgliedschaft, bis zu den zwei aktiven Sängern Heiner Weppelmann und Herbert Illius, welche sogar 65 Jahre im Chor singen. Als besonderen Erfolg wertete er auch den fünftägigen Ausflug nach Cottbus/Spreewald, der für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis gewesne sei. Auch in diesem Jahr ist ein Ausflug geplant, das Ziel ist diesmal Fischen bei Oberstdorf. Details werden noch erarbeitet.

Der Chronist Heiner Weppelmann beleuchtete in seinem Bericht vor allem Dingen die musikalischen Ereignisse des vergangenen Jahres. 41 Singstunden hat man abgehalten, wobei er immerhin eine Anwesenheit der Sänger von 75 Prozent bilanzierte. Zahlreich waren wieder die Auftritte, welche von der musikalischen Mitgestaltung von Gottesdiensten bis zum Ständchensingen reichten. Dazu gehörte auch das Requiem anlässlich des Todes von Präses Peter Hammerich, aber auch die musikalische Begleitung bei der Einführung von Pfarrer Patrick Fleckenstein.

Der Pfarrer war als neuer Präses des Chores durch Krankheit verhindert. Für den verhinderten Rechner Charly Hartnagel verlas Wilhelm Franz den Kassenbericht. Das Jahresergebnis schließt mit einem Defizit ab, der Verein steht trotzdem auf gesunden Füßen. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandung.

Die Neuwahlen von Teilen des Vorstands verliefen ohne Probleme. Obwohl geheim per Stimmzettel abgestimmt wurde, erhielten alle Kandidaten ein einstimmiges Votum. Unter dem Punkt Verschiedenes regte Alfred Morweiser an, unter dem Eindruck des finanziellen Defizites, die Beiträge zu erhöhen. Paul Sommer nahm es auf die Agenda. Wahlen: Geschäftsführe Karl-Heinz Rößling. Chronist Heiner Weppelmann. Beisitzer: Wilhelm Franz, Jürgen Richter. Kassenprüfer Hans Wolf, Angelika Kästner. sto