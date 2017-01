Worms. Am Sonntag, 12. März, veranstaltet der Wormser Zwillingsverein seinen Frühlings/Sommer-Basar. Von 13.30 bis 15.30 Uhr können Interessierte in der TSG-Turnhalle in Worms-Pfeddersheim (Weinbrunnenstraße 4) vieles für das Kind im Doppelpack kaufen. Einlass für Schwangere ist bereits um 13 Uhr. Im Nebenraum mit Sitzmöglichkeiten gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Die Tischgebühr beträgt 6 Euro plus eine Kuchenspende. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an zwillinge-worms@arcor.de. Im Anschluss findet von 17 bis 18.30 Uhr ein Teeniebasar statt. Angeboten werden Kleidung ab Größe 140 sowie Fahrräder, Bücher und Spiele für ältere Kinder. Die Tischgebühr beträgt 9 Euro plus 1 Euro für einen mitgebrachten Kleiderständer. Anmeldung zum Teeniebasar unter Teeniebasar-Zwillinge-Worms@gmx.de. zg