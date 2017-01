Lampertheim. Am Donnerstag, 2. Februar, 15.30 Uhr, steht mit dem Animationsfilm "Angry birds - Der Film" Kino auf dem Programm der Zehntscheune. "Angry Birds" handelt von dem Außenseiter-Vogel Red, der wegen seiner ständigen plötzlichen Wutausbrüche zur Teilnahme an einem Anti-Aggressions-Kurs verdonnert wird. Dort trifft er auf den hyperaktiven Chuck und den unberechenbaren Bomb, die sich ebenfalls selbst nicht so richtig im Griff haben. Der Eintritt beträgt drei Euro. Es wird empfohlen, sich im Vorverkauf eine Karte zu sichern.

Der Film dauert 98 Minuten und ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. Vorverkaufskarten sind im Rathaus-Service/Haus am Römer erhältlich. Für nähere Informationen und Fragen steht die Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/9 35-3 94 oder via E-Mail unter Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. zg