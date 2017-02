Lampertheim. Am Mittwoch, 1. März, ist der letztmögliche Tag für Anmeldungen an der Musikschule Lampertheim zum neuen Semester. Fast alle Instrumente können im Gruppen- und Einzelunterricht erlernt werden. Das Angebot gilt für Kinder ab acht Monaten (Babykurs) bis zu Erwachsenen im Seniorenalter. Als neues Instrument hofft die Ukulele auf viele begeisterte Anhänger. Wer als Erwachsener das Singen bekannter Songs und Hits in geselliger Runde mag, ist im neuen Gitarren-Anfängerkurs richtig.

Weitere Informationen im Sekretariat, Telefon 06206/5 97 79 oder im Internet unter www.musikschule-lampertheim.de. zg