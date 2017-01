Appell: Scharfmachern nicht auf den Leim gehen

Lampertheim. Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde Lampertheim konnte bei ihrem Neujahrsempfang in der Zehntscheune neben Bürgermeister Gottfried Störmer auch Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und den Ersten Stadtrat Jens Klingler begrüßen.

In einem kurzen Video stellten sich die Gastgeber vor. Als "die am schnellsten wachsende islamische Reformbewegung", an deren Spitze ein demokratisch gewählter Kalif steht, setzten ihre Mitglieder auf Austausch und Aufklärung statt Konfrontation. Selbst mit hochrangigen Vertretern der ausländerfeindlichen AfD suchte man wiederholt das Gespräch.

250 Gemeinden gibt es in ganz Deutschland, 120 Zugehörige in der Spargelstadt, wo die gläubigen Muslime regelmäßig an gemeinnützigen Aktionen wie Gemarkungsreinigungen oder Blutspenden teilnehmen, auch der Lampertheimer Flüchtlingshilfe boten sie schon ihre Mitarbeit an. Ihr Iman, Afaq Ahmad, blickte mit gemischten Gefühlen auf 2016 zurück.

Schlimme Ereignisse stellten die Religion des Islam unter Generalverdacht, obwohl es sich bei den Terroristen des IS um verblendete Irrläufer handele, die in völliger Verkennung des Islam ihre schrecklichen Taten begangen hätten. Die Bürger bat er, den antiislamischen Scharfmachern nicht auf den Leim zu gehen: "Die mediale Wirklichkeit lebt von Erregung und so gibt man jenen, die am lautesten schreien, die Mikrofone in die Hand." Mit der ständigen Suche nach Dialog und sozialem Engagement müsse man ein attraktives Gegenangebot zu Hass und Ausgrenzung machen. Für das neue Jahr gelte es, den inneren Kompass neu auszurichten und positive Veränderungen anzustoßen.

Bürgermeister Gottfried Störmer dankte der Ahmadiyya-Gemeinde für die Einsatzbereitschaft im sozialen Bereich und nannte diese Projekte ein "wichtiges Signal für ein gelungenes Zusammenleben der Kulturen und Nationalitäten." So würden sie neben einer großen Dialogbereitschaft auch eine große Verbundenheit mit Lampertheim an den Tag legen. Störmers Amtsvorgänger, Erich Maier, appellierte bei der Veranstaltung an alle, rechtspopulistischen und anti-islamischen Bestrebungen gemeinsam entgegenzutreten. Er erinnerte daran, dass die große Mehrheit der Moslems als friedliebende Bürger eine ganz andere Einstellung zur Religionsausübung zeigten als die Extremisten des sogenannten Islamischen Staats (IS).

Maier: Kritik an Parteien

Maier kritisierte bei dieser Gelegenheit, dass sich trotz Einladung einige Parteien offensichtlich nicht in der Lage gesehen hätten, einen Repräsentanten zum Neujahrsempfang zu schicken. Neben der SPD hatten lediglich Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen den Weg in die Zehntscheune gefunden. Auch andere Gäste bezeichneten dies als eine verpasste Chance zum Austausch und zur Wertschätzung der vorbildlich agierenden Ahmadiyya-Gemeinde.

Im Anschluss konnten sich die Gäste in der Zehntscheune am Buffet mit indisch-pakistanischer Kost stärken und sich dem geselligen Teil des Abends widmen.