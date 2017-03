Gottesdienst für Kita-Kinder. © zg

Lampertheim. Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Pater Alfred Delp erhielten am Aschermittwoch von der Gemeindereferentin der St. Andreas Gemeinde, Birgit Bonjorno, das Aschekreuz in einem liebevoll gestalteten Wortgottesdienst. "Finde mit Jesus deine Schätze", so lautete das Motto des Wortgottesdienstes.

Gemeinsam verabschiedeten die Kinder mit ihren Erzieherinnen und der Gemeindereferentin die närrische Faschingszeit und thematisierten kindgerecht die Fastenzeit, die begonnen hat: Man kann den Konsum von Spielzeug und Süßigkeiten einschränken, aber auch an andere denken, indem man ihnen hilft oder eine Freude macht, zusammen etwas unternimmt und die Zeit gemeinsam verbringt. zg