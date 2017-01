Auf den Spuren des deutschen Reformators

Schoko-Lutherrose 2012 zum 50-jährigen Bestehen der Luthergemeinde. © Nix

Lampertheim. Luther und die Reformation sind für die evangelische Kirche konstitutiv. Deshalb ist für die Lampertheimer Lukasgemeinde auch im 500. Jahr nach dem Thesenanschlag des Reformators an der Schlosskirche zu Wittenberg nicht alles neu. Allerdings bieten die kommenden Monate durchaus erweiterte Möglichkeiten, sich mit Luthers Erbe auseinanderzusetzen. Diese Chance will auch die Lukasgemeinde nutzen.

Lukas- und Luthergemeinde haben sich dazu entschlossen, unabhängig voneinander ein Programm zu erstellen, das dem 500. Jahrestag der Reformation gerecht zu werden verspricht. Überschneidungen gibt es gleichwohl. Obendrein will die Lukasgemeinde trotz - oder besser wegen - des protestantisch bedeutsamen Jubiläums einen ökumenischen Akzent setzen: bei einem gemeinsamen Frühstück mit Vertretern der katholischen Pfarreien am 31. Januar.

Offizieller Auftakt zum Jubiläumsjahr ist am 30. Januar, 19 Uhr, in der Notkirche mit einem Vortrag des Nordheimer Pfarrers Arne Polzer über Luther und die Reformation. Er wird die historischen, politischen und sozialen Gegebenheiten des frühen 16. Jahrhunderts skizzieren. "Außer Thesen nichts gewesen?" fragt am 12. Februar, 14.30 Uhr, Walter Fleischmann-Bisten vom Evangelischen Bund in einer gemeinsamen Vortragsveranstaltung von Lukas- und Luther-Gemeinde im Luther-Haus.

Im Kirchenkino werden am 31. März, 22. September und 27. Oktober jeweils Filme zum Luther-Jahr gezeigt. "Gemeinsam auf den Lutherweg" begeben sich die Teilnehmer, die am 17. September von Guntersblum nach Oppenheim pilgern. Auch das Herbstfest zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins Domkirche am 20. Oktober stellt Luther ins Zentrum. Mit einem festlichen Gottesdienst klingt das Jubiläumsjahr am Reformationstag, 31. Oktober, in der Domkirche aus.

Weil das Programm alle Altersschichten ansprechen soll, ist auch an Veranstaltungsangebote für Kinder und Jugendliche gedacht. Pfarrerin Sabine Sauerwein wird am 10. März, 5. Mai, 15. September und 1. Dezember, jeweils 16.15 Uhr, in der Stadtbücherei Kindern die biblischen Geschichten nahebringen. Ihren Vorstellungsgottesdienst nutzen die Konfirmanden am 12. März, um Luthers Siegel - die Lutherrose - vorzustellen. Bei einer Freizeit werden sich Kinder vom 9. bis 11. Juni in Worms auf die Spuren des Reformators begeben. Vom 30. August bis 3. September wird zudem in Zusammenarbeit mit den Dekanaten Ried und Bergstraße eine Konfi-Rüstzeit in Wittenberg angeboten. Bei einem Familiengottesdienst am 24. September wird in der Domkirche unter Leitung von Andrea Hintz-Rettenmaier ein Musical der Kinderchöre aufgeführt.

Bei alledem soll es um die Frage gehen, wie Pfarrerin Sauerwein im Pressegespräch erläutert, Luther und die Auswirkungen der Reformation erfahrbar zu machen. Dem mögen auch "Türöffner" wie Puzzles, Comics, Rätselhefte oder gar ein Breitbandtherapeutikum namens "Lutherol" dienen, die die Pfarrerin in einer Box präsentiert.

Kirchenmusikalische Steilvorlage

Für Kantorin Heike Ittmann ist das Lutherjahr hingegen eine "kirchenmusikalische Steilvorlage". Sei das Gedankengut der Reformation doch in bedeutender Weise über Musik und Lieder transportiert worden. Erster kirchenmusikalischer Höhepunkt: die Teilnahme des Chores Mosaik am Poporatorium "Luther" in der Mannheimer SAP Arena am 11. Februar, an dem insgesamt über 2000 Sänger aus rund 50 Chören in der Region mitwirken werden.

Am 26. März wird in der Domkirche eine Messe zelebriert, wie sie Luther konzipiert hat: mit von Luther komponierten Liedern und gesungenen Psalmlesungen. Mehrere Lampertheimer Chöre wirken daran mit; Sänger können noch in die Proben einsteigen. Mit dem Magnificat von Martin Palmeri am 21. Mai knüpft die Dekanatskantorei unter Heike Ittmanns Leitung an die fulminante Aufführung der Tango-Messe im Jahr 2014 an.

Eine geistliche Abendmusik gibt es am 29. Juni zusammen mit dem Kirchenchor und dem Chor Mosaik zu erleben. Eingebunden ist dabei auch eine Ausstellung mit Werken des Steinmetz-Workshops, den Holger Schinz-Sauerwein zum Thema des Luther-Chorals "Ein feste Burg ist unser Gott" im Juni anbietet, unter anderem mit dem Organisten der Dresdener Frauenkirche. Und auch der Orgelsommer im August steht unter dem Titel dieses Kirchenliedes. Bei einem Orgel-Wunschkonzert am Vorabend des Reformationstages (30. Oktober) nimmt Kantorin Heike Ittmann Publikumswünsche entgegen. Das Lutherjahr endet kirchenmusikalisch am 3. Dezember mit einem Adventskonzert der Dekanatskantorei.