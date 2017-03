Auf den Tabellenplätzen fünf und sechs

Hofheim/Bürstadt. In den jungen Jahrgängen der Sportlerinnen zeigt sich die Handballspielgemeinschaft (HSG) Ried gut aufgestellt. Mit der E- und D-Jugend beendeten am zurückliegenden Wochenende gleich zwei Teams die Saison in der Bezirksliga. Bei der JSG Büttelborn musste sich die weibliche E-Jugend mit 13:15 knapp geschlagen geben. Die von Ariane Jordan gecoachten Mädchen belegen damit Platz fünf in der Abschlusstabelle. 22:14 Punkte stehen für die Youngster zu Buche.

Viermal siegreich war in der gerade zu Ende gegangenen Saison die weibliche D-Jugend. 8:20 Punkte bedeuten Platz sechs in der Tabelle, mit Eberstadt und Pfungstadt ließ die D-Jugend zwei Vereine hinter sich. Im letzten Spiel beim Meister HSG Bensheim/Auerbach 2 unterlagen die Gäste mit 7:16-Toren. Wie die Jüngsten im Dress der HSG war auch bei der D-Jugend eine stetige Steigerung über den Saisonverlauf festzustellen. Ein Großteil des Teams rückt in den C-Jugendjahrgang auf. Die Trainer Andrea Zimmermann und Frank Herbert stehen ab Sommer nicht mehr zur Verfügung.

Nachwuchs gesucht

Generell freut sich die HSG Ried über Kinder, die Interesse am Handballsport haben. Auch der Trainerstab kann Unterstützung gebrauchen. Interessenten können sich daher an Ariane Jordan unter ariane.jordan@gmx.net wenden. fh