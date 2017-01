Auf ein kühles Helles mit Gott

Axel Hacke liest als Gast der "MorgenLese" unserer Zeitung aus seinem neuen Buch "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte". © Kunstmann Verlag

Lampertheim. Der Ich-Erzähler in Axel Hackes Buch lebt ein ganz normales Leben: Familie, Beruf, Büro. Doch eines Tages erscheint ein merkwürdiger alter Herr. Und mit ihm ändert sich alles. Wunder ereignen sich mitten am Tag: Ein steinerner Löwe springt durch einen brennenden Reifen, Tiere rauchen Zigaretten und in einer Schublade sitzt ein trauriger Mann. Bald darauf lüftet der alte Herr sein Geheimnis - er gibt sich als Gott zu erkennen.

Unser nächster "MorgenLese"-Gast Axel Hacke hat mit seinem Buch "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" eine Fantasie geschrieben, eine Parabel, in der es in spielerischer Weise um ernste Fragen geht. Wie das Böse in die Welt kommt, zum Beispiel. Oder warum es überhaupt etwas gibt und nicht nichts. Klar, dass die Gelegenheit günstig scheint, jemandem diese Fragen vorzulegen, der "schuld" daran ist, dass die Welt so ist, wie sie ist.

Doch Gott hat mit dieser Welt selbst so seine Probleme. Es zeigt sich, dass er das ganze Universum satt hat: die eintönige Unendlichkeit, aber auch den dauernden Streit und die Zerwürfnisse unter den Menschen. Eigentlich wollte er doch etwas Gutes machen, erklärt er seinem staunenden Gegenüber. Doch was daraus geworden ist, treibt Gott um. Er bedauert den Zustand der Welt und wünscht sich, noch einmal von vorne beginnen, andere Weichenstellungen vornehmen zu können. Doch zu spät. Der traurige Gott kommt zu den Menschen, um sich zu entschuldigen. Aber auch um sie etwas zu lehren: das Leben neu annehmen zu lernen, trotz des globalen Übels, trotz Schmerzen und Tod, trotz Terror und Gewalt. Es sind Visionen, die Axel Hacke vor unseren Augen entstehen lässt, Möglichkeitsbilder, die uns besser verstehen lassen sollen, warum wir hier sind - und warum gerade so und nicht anders.

Axel Hacke Axel Hacke, 1956 in Braunschweig geboren, war von 1981 bis 2000 Redaktionsmitglied der Süddeutschen Zeitung, zunächst als Sportredakteur, dann als politischer Reporter und Streiflicht-Autor. Er lebt seit 2000 als Schriftsteller und Kolumnist in München und im Chiemgau. Hacke hat mehrere Bücher und Hörbücher veröffentlicht, darunter "Der weiße Neger Wumbaba", "Der kleine Erziehungsberater" oder "Hackes Tierleben". Axel Hackes aktuelles Buch "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" ist im Kunstmann-Verlag erschienen, hat 104 Seiten und kostet 18 Euro. urs

Sphärenklänge satt

Teilweise erinnert die Geschichte an die Begegnung des alten Scrooge mit den Geistern in Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte, ein wenig aber auch an Ludwig Thomas "Münchner im Himmel". Selbst Gott hat es satt, ständig die ewig gleichen "Sphärenklänge" hören zu müssen und sehnt sich nach einem kühlen Hellen. Ein "Universumsflüchtling", wie ihn Hacke nennt. "Erstens bin ich schuld an allem", bekennt sich Gott zu seinem Frust, "zweitens kann ich euch nicht helfen".

Zentraler Bestandteil in Gottes Schöpfung ist das "Große Egal". An ihm lässt Hacke den Wert und die Kostbarkeit des Lebens in dieser Schöpfung groß werden. Gott kommt, am Ende selbst ein wenig geläutert, dann noch gut aus der Geschichte weg. Und natürlich funktioniert so eine Fantasie nur mit viel Humor und Ironie, über die Autor und Kolumnist Hacke in reichlichem Maße verfügt. Es ist ein liebevoller, feiner Humor, der menschlichem Denken und Fühlen auf den Grund geht, ohne es dem Zynismus der Vergeblichkeit auszuliefern. "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" ist ein Versöhnungsbuch. Es tut gut, in diesen Tagen darin zu lesen und zu blättern. Mehr noch, da Zeichner Michael Sowa Illustrationen beigesteuert hat, die dem kindlichen Gemüt entliehen scheinen, jedoch ohne Hang zur Trivialisierung.

Axel Hacke, für seine spitze Feder bekannt, mit der er in der "Süddeutschen Zeitung" Menschliches und Allzumenschliches aufspießt, liest am Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr, im Rahmen der "MorgenLese", der Autorenreihe unserer Zeitung. Ein Jahr, nachdem Kolumnist Harald Martenstein sein Publikum im Konferenzraum der Volksbank-Filiale im Rosenstock begeistert hat, gibt nun auch der zweite große deutsche Kolumnist in Lampertheim seine Visitenkarte ab. Man wird sich auf einen unterhaltsamen Abend mit Tiefgang freuen dürfen, an dem es nicht nur um Hackes neues Buch geht, sondern um die An- und Einsichten eines Autors, der seine Welt mit wachen Augen beobachtet, um uns anschließend daran teilhaben zu lassen.