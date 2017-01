Auf schweren Bahnen

Soziales

Bürstadt. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GBG) will in Bürstadt Sozialwohnungen auf dem Spielplatz-Gelände in der Burgunderstraße bauen. Einen Entwurf gibt es schon. Doch ob und wann dieser umgesetzt werden kann, weiß GBG-Vorsitzende Gunter Seipp derzeit nicht. "Erst einmal muss die… [mehr]