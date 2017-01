Auflösung scheitert an Formfehlern

Fußball

MANNHEIM. Die 20 Teilnehmer beim MorgenMasters-Endturnier 2017 stehen fest. Den Sieg beim fünften und abschließenden Qualifikationsturnier in der Mannheimer GBG Halle holte sich am Mittwochabend der FV Fortuna Heddesheim, der die LSV Ladenburg im Endspiel mit 4:2 schlug. "Wir haben am Dienstag… [mehr]