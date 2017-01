Aus dem Ei ans Licht

Stefanie Kirchenschläger vom Lampertheimer Geflügelzuchtverein Phönix mit einem frisch geschlüpften Piepmatz. © roi

Lampertheim. Die Hennen des Geflügelzuchtvereins Phoenix Lampertheim 1903 haben fleißig Eier gelegt. Diese Eier sind vom Hahn befruchtet worden und finden als Brut-eier Verwendung. "Die Eier eignen sich zur Kunstbrut", sagt die Rassegeflügelzüchterin Stefanie Kirchenschläger. Fünf Züchter des Vereins haben die Eier ihrer Hühner zum Ausbrüten in die zentrale Brutstation gebracht. Derzeit sind die großen Hühnerrassen an der Reihe.

Damit keine Verwechslung auftritt, haben die Rassegeflügelzüchter auf den Schalen der Eier ihren Namen, das Anfangsdatum der Brut und den Hühnerstamm mit Bleistift vermerkt. Außerdem wird die Bestückung der Brutautomaten protokolliert. Von rund 700 Eiern wird ein Kükenschlupf erwartet.

Während des Brutvorgangs in der vollautomatischen Brutmaschine werden die Eier alle sieben Tage mit einer Schierlampe durchleuchtet. Dieser Vorgang gibt über den Wachstumsgrad und die Fruchtbarkeit des Hahns Auskunft.

Zeit und Arbeit gespart

Zweimal schierten die Züchter die Rassegeflügeleier während der Brut. Nach 18 Tagen im Brutkasten kommen die Eier in die Schlupfmaschine. Beide Apparate der Kunstbrut laufen voll automatisch. "Das spart einiges an Zeit und Arbeit", erklärt Stefanie Kirchenschläger. Über diese Anschaffung des Vereins freuten sich die Züchter, denn bei der Kunstbrut komme es vor allem auf die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. "Obendrein werden die Eier auch automatisch gewendet", betont die Züchterin.

Dem noch nicht geschlüpften Nachwuchs diene der Dottersack als Nahrung. Beim Öffnen der Schlupfmaschine schlägt der Satsumadori-Züchterin Stefanie Kirchenschläger ein fröhliches Piepsen entgegen. Die meisten Küken sind schon geschlüpft. Es scheint, sie freuen sich, den Weg aus dem Ei gefunden und das Licht der Welt erblickt zu haben. Die kleinen Flauschbälle haben verschiedene Farben. Behutsam nimmt die Züchterin ein Satsumadori-Küken in die Hand, um es im Lampertheimer Geflügelzuchtverein zu begrüßen.

Piepser in der Kinderstube

Doch Stefanie Kirchenschläger passt auch auf, dass die kleinen Piepser in ihrer Kinderstube bleiben und keines vertauscht wird. Jeder Rassegeflügelzüchter hat in den Schlupfhorten sein eigenes Abteil. Schließlich befinden sich in der Schlupfmaschine unterschiedliche Rassen und Farben. So haben zum Beispiel Michael Stempa die Kampfhuhnrasse Shamo und Joachim Balduf die Haushuhnsorte Breda.

"Wir sind stets gespannt, wie die Jungen aussehen, die sich aus dem Ei gepellt haben", verrät Kirchenschläger und fügt hinzu: "Die frisch geschlüpften Küken können ruhig bis zu zwei Tagen im Brüter verbleiben." Nun hoffen die Züchter, dass sich ihre Tierbabys gut entwickeln werden. Sie ziehen in beheizte Kükenboxen um. "Wenn sich nach einer Woche ihr Gefieder entwickelt, kann die Temperatur in ihrer Kinderstube abgesenkt werden", erklärt Kirchenschläger.

Als Nahrung verwenden die Züchter Kükenaufzuchtsmehl. Obendrein werden die Küken beringt. Damit seien sie nummeriert, können in das Zuchtbuch eingetragen werden und seien für immer zu unterscheiden.

"In einem Alter von fünf Monaten werden die Junghühner aussortiert. Zur Zucht werden nur Tiere genommen, die sich auch dafür eignen", erläutert Kirchenschläger. Und das sei Rassegeflügel mit einer Top Zuchtqualität. Die Tiere werden beurteilt nach Schönheit, wie ein gut gebauter Körper und ein Gewicht von über fünf Kilogramm.