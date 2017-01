Aus Sportbegeisterung wird Musikleidenschaft

Lampertheim. Mit einer Party und der Live-Band "More Than Seattle" feiert Rüdiger Strubel am heutigen Samstag, 20 Uhr, sein 25. Jubiläum als Pächter der Lampertheimer Kult- und Musikkneipe Neckartal. Seinen eigentlichen Namen gebraucht fast keiner. Seine Familie, Freunde, Stammkunden und Fußballkollegen nennen ihn einfach nur Ritze. "Und das seit meiner Kindergartenzeit", erklärt der 55-Jährige und lächelt verschmitzt.

"Ich bin ein echter Lamberde Bu", sagt Ritze im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". In der Spargelstadt ist er geboren und aufgewachsen. Nach dem Besuch der Goetheschule ging er aufs Gymnasium Gernsheim. In Lampertheim absolvierte er das Abitur. Er ist sportbegeistert, vor allem der Fußball hat es ihm angetan. "Ich habe 20 Jahre beim VfB 1948 Lampertheim gespielt", erklärt Ritze. Dann hat er zum Turnverein Lampertheim 1883 gewechselt und spielt dort seit sieben Jahren in der "Soma", der Seniorenmannschaft Ü 40.

Noch kurz vor seiner Party in der Szenenkneipe kickt der Fußballer beim TVL-AH Hallen-Cup mit. Eben weil der Kneipenwirt Sport interessiert ist, flimmert fast jeden Abend das aktuelle Sportgeschehen über die Leinwand im Neckartal. Insbesondere die Großereignisse im Fußball. "Früher war das Neckartal das Vereinsheim des VfB und auch andere Vereine hatten ihr Domizil hier, wie der Tischtennisclub 1957 und die Lampertheimer Ringer des ASV 04", erläutert Ritze. Im Neckartal gab es einst eine Bundeskegelbahn.

Rüdiger "Ritze" Strubel kam einst als junger Mann in das Lokal, um seine Fußballkumpels zu treffen. Eines Tages wurde er von der Besitzerin des Neckartales, Herta Herweck, angesprochen, ob er nicht die Leitung der Lokalität übernehmen möchte. Weil Strubel sowieso eine neue berufliche Herausforderung suchte, ließ er sich das Angebot durch den Kopf gehen. Er fragte Bernd "Schepper" Schäfer nach seiner Meinung. "Schepper zeigte sich sofort begeistert. Ohne ihn hätte ich Herweck nie zugesagt", resümiert Ritze.

Live Jams seit 2002

Gesagt, getan, beide Lampertheimer übernahmen 1992 als Pächter das Szenenlokal. Schepper stieg 2000 aus dem Geschäft aus. Mit seiner Musik gab der Sänger und Gitarrist aber den Startschuss für eine Musikkneipe. So rockten die Formationen "Schepper und die Cracks" über die Bühne und kurz darauf "Statement". In dieser Gruppe spielt Ralf "Bobby" Bopp. Der Bassist organisierte ab 2002 die Live Jam im Neckartal. Eine beliebte Veranstaltung, zu der gestandene Musiker auftraten, aber auch Nachwuchsmusiker eine Plattform fanden, wie die Lampertheimer Bands "Trigora", "Ohriginal" und "Roads to Rome".

"Klasse war auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule", betont Strubel. Im Übrigen marschieren die verschiedenen Musikrichtungen, Pop, Rock oder Metal, vor dem markanten Bühnenbild des Graffiti-Sprayers Alex vorüber. Zu sehen ist ein Teil des Monuments Valley, innerhalb der Navajo-Nation-Reservation.

Seit vergangenem Jahr gibt es wieder eine Live Jam im Neckartal. "Zweimal im Jahr wollen wir die beliebte Reihe durchführen", erklärt Ritze. Höhepunkte waren die Auftritte der deutschen Beat- und Rockband "The Lords" und von Jim Kahr, dem amerikanischen Blues-Gitarristen. "Die Bands, die bei mir auftreten wollen, melden sich von alleine bei mir", sagt der Szenenwirt nicht ohne Stolz. Jetzt freut er sich zusammen mit seiner Mitarbeiterin Kati Gümbel-Frech auf die Jubiläumsfeier mit Weggefährten.

Bei der Party heute Abend spielt die Band "More Than Seattle" eine Auswahl bekannter Rocksongs der 90er.