Hüttenfeld. Am Wochenende hat die Jugendfeuerwehr Hüttenfeld in ihrem Stadtteil die ausgedienten Weihnachtsbäume gegen kleine Spenden eingesammelt. Der Erlös der Aktion kommt der vereinseigenen Jugendarbeit zugute.

Am Samstag dröhnte schon früh am Morgen die Motorsäge, denn die Bäume wurden an Ort und Stelle bereits zerteilt, um die Transportwagen besser füllen zu können. Zwei Anhänger mit etwa 300 Bäumen wurden zur Kompostverwertung gebracht.

Zu beneiden war der Feuerwehrnachwuchs bei dieser Arbeit nicht, denn die Temperaturen lagen weit im Minusbereich.

Feuer, Punsch und Würstchen

Nach der Aktion und mit Einbruch der Dunkelheit wurden auf dem Platz neben dem Bürgerhaus alte Ölfässer aufgestellt und darin wärmende Feuer entzündet. In der neuen Fahrzeughalle gab es zudem heiße Würstchen, heißen Glühwein oder Kinderpunsch für die engagierten Helfer. ron