Ausflüge und Vorträge

HOFHEIM. Der Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde setzt sein Jahresprogramm nach dem jüngsten Besuch der ökumenischen Seniorenfastnacht (wir berichteten) am Mittwoch, 29. März, fort. Um 15 Uhr wird Renate Bauer einen Bildervortrag zum Thema "Auf zu den Polarlichtern" halten.

Generell bleibt mittwochs 15 Uhr die für die Senioren maßgebliche Zeit. Weiter geht es dann am 26. April mit einem Vortrag des Imkers Stefan Hillenbrand aus Bensheim zum Thema "fleißige Bienen". Fest eingeplant ist die Beteiligung am Tagesausflug der Kirchengemeinde am 31. Mai nach Kronberg im Taunus. Um Brot und Rosen dreht sich die Zusammenkunft am 28. Juni. Ein ökumenischer Grillnachmittag beendet am 30. August auf der Wiese hinter der Friedenskirche die Sommerpause, wozu auch die Rohrlacher Freunde mit ihrem breiten Repertoire an Volksmusik erwartet werden.

Um das Erntedankfest dreht sich das Treffen am 27. September. Kochkäse und Apfelwein stehen im Mittelpunkt am 25. Oktober, wobei dieses Treffen von der Musikgruppe "Einsam in Manhattan" begleitet wird. Dem Reformationsjubiläum 1517 bis 2017 widmet sich der Seniorenkreis am 29. November, bevor die mit musikalischer Umrahmung am 13. Dezember angebotene Adventsfeier die Aktivitäten der Gruppe in 2017 beschließt. fh