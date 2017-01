Ausschau nach neuen Päckchenpackern

Nachfolger(in) gesucht: Heike Ulrich hat die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" im Ried 17 Jahre lang geleitet. © roi

Lampertheim. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich 2016 an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton beteiligt haben - den fleißigen Päckchenpackern und den Helfern in den Annahmestellen", sagt Heike Ulrich, die Sammelstellenleiterin im Ried. Sie hat inzwischen Nachricht von dem Initiator des Vereins "Geschenke der Hoffnung" erhalten, dass aus dem deutschsprachigen Raum 386 750 gefüllte Kartons auf die Reise zu bedürftigen Kindern nach Osteuropa gingen. Davon kamen 341 750 Päckchen aus Deutschland.

"668 Schuhkartons wurden in den Lampertheimer Annahmestellen abgegeben, 68 mehr als 2015", freut sich Ulrich. Beispielsweise kamen 33 Päckchen aus dem Lessing-Gymnasium. Im Schuhhaus Hörmann wurden 66 Stück und in Hofheim 111 Päckchen abgegeben. In Bürstadt 32 Päckchen und in der Kindertagesstätte Zwergenwald wurden 24 gesammelt.

An eine anrührende Begebenheit kann die Sammelstellenleiterin besonders gut erinnern: Ein junger Mann hatte auf Geburtstagsgeschenke verzichtet. Seine Gäste sollten zu seiner Feier lieber gefüllte Schuhkartons mitbringen, die an arme Kinder in Osteuropa geschickt werden sollten. Das Resultat: 19 Päckchen, inklusive Porto, brachte das Geburtstagskind zur Sammelstelle.

Turbulente Monate

Dann holt Ulrich tief Luft. "Jetzt sind wir fertig", sagt sie. Mit der Weihnachtsaktion 2016, die den Helferinnen im Ried in den vergangenen turbulenten Monaten doch einiges an Energie abverlangte. "Wir fünf Frauen haben viel Kraft und Zeit investiert", erklärt Ulrich. "In dieser Saison haben wir 668 Päckchen kontrolliert und sie versandfähig gemacht."

Die Baptistin erläutert, dass Lampertheim bei der Geschenkaktion fast von Anfang an dabei sei. "In diesem Zeitraum haben wir 9832 Päckchen auf die Reise geschickt." 17 Jahre lang waren Heike Ulrich und ihr Team für "Weihnachten im Schuhkarton" aktiv. Und das nicht nur kurz vor dem Christfest. Sie haben das ganze Jahr über Kindersachen gestrickt und Geschenke gesammelt, damit zu den notleidenden Mädchen und Jungen eine bunte Mischung geschickt werden konnte. Außerdem wurden Kartons hübsch beklebt.

Deshalb spricht Ulrich den Mitstreiterinnen ein dickes Lob aus, bevor sie sich als Sammelstellenleiterin verabschiedet - mit den Worten der Bibelstelle Prediger 3, Vers 1: "Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde."

Jetzt sei der Punkt gekommen, an dem Ulrich einen verlässlichen Nachfolger sucht. "Ich möchte gerne den Staffelstab an eine gewissenhafte Person weitergeben." Diese wolle sie gerne mit Rat und Tat unterstützen, Erfahrungen und Kontaktadressen weitergeben.

Heike Ulrich liegt sehr am Herzen, dass die Geschenkaktion weiter läuft. Denn so ein liebevoll gefüllter Schuhkarton könne einem Kind neue Hoffnung und Perspektiven bringen - weit über den materiellen Wert der Geschenke hinaus. roi