B-Jugend mit Auswärtssieg an die Spitze

Glänzte beim TVL-Erfolg mit neun Toren: Nicolas Kern (dunkles Trikot). © TVL

Lampertheim. Die B-Jugendhandballer des TV Lampertheim übernehmen mit einem ungefährdeten 27:18 (15:11)-Auswärtssieg beim Tabellenfünften von der SG Arheilgen die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Darmstadt.

Die Spargelstädter gingen zwar als Favorit in die Partie, von Anfang an zeigten die Gastgeber aber, dass sie nicht kampflos die Punkte den TVlern überlassen wollten. Es dauerte bis zum 4:5, ehe der Tabellenzweite erstmals die Führung übernehmen konnte. Langsam zeigte sich nun auch, dass die Lampertheimer das ausgeglichener besetzte Team waren und vor allem ohne großen Leistungsverlust auswechseln konnten, während Arheilgen ganz ohne Auswechselspieler auskommen musste. Beim Stande von 6:8 stand erstmals ein 2-Tore-Vorsprung auf der Uhr, der bis zum Pausenpfiff auf 11:15 anwachsen sollte.

Nach Wiederanpfiff des guten Unparteiischen Jonas Kämmerer, zeichnete sich das gleiche Bild ab. Lampertheim fand zusehends zu gewohnter Abwehrform zurück und die Gastgeber taten sich immer schwerer, auf das in der zweiten Hälfte von Sven Hartenburg gut gehütete Tor zu werfen. Über 7:12 und 8:13 setzten sich die TV-Jungs bis zum 18:27-Erfolg kontinuierlich ab und konnten einige schöne Kontertore zum verdienten Auswärtssieg beisteuern.

Die Partie stand technisch auf einem "eher mäßigen Niveau", ordnet Trainer Thorsten Jakob den Sieg ein. "Aber nach der Weihnachtspause und den aktuell sehr schlechten Trainingsbedingungen, wegen des Hallen-Cups in der Jahnhalle ist zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr zu erwarten", betonte der Übungsleiter der B-Jugendlichen.

Selbstvertrauen für Spitzenspiel

"Für uns gilt es nun, Souveränität und Selbstvertrauen aus der Tabellenführung zu ziehen und uns kontinuierlich bis zum Top-Duell am Sonntag, 12. Februar, gegen den Tabellenzweiten vom TSV Pfungstadt zu steigern, um dann punktgenau das Maximum abrufen zu können", so das Ziel des Trainerteams, dem auch Felix Nieter angehört. In Arheilgen kamen zum Einsatz: Marc Schäfer und Sven Hartenburg im Tor, Justus Fröhlich (5 Tore), Sören Fetsch, Ian Knisley (3), Robin Kettler (1), Tim Schuster, Nicolas Kern (9),Tim Pfendler (5) Tobias Hedderich, Nikolas Venske, Alex Kühr (2), Moritz Müller (1) und Jannik Jung. zg