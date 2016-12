B-Jugendhandballer auf gutem Weg ins Jahr 2017

Lampertheim. Die Handball-B-Jugendlichen des TV Lampertheim belegen zum Jahresende den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga mit 14:0 Punkten hinter dem TSV Pfungstadt (16:2 Punkte), der aber bereits zwei Ligaspiele mehr ausgetragen hat. Mit einem Sieg in der nächsten Partie am 15. Januar beim Tabellenfünften SG Arheilgen kann das Team um seine Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter den ersten Tabellenplatz erobern, da der direkte Konkurrent aus der Bierstadt an diesem Spieltag spielfrei ist.

Die Runde begann mit der Qualifikation zur Ober- und Landesliga gegen die Teams des TV Büttelborn, der HSG Langen und dem TuS Griesheim. Gegen den Favoriten und aktuellen Oberligisten aus Büttelborn verlor das Team deutlich. In der zweiten Partie gegen Griesheim waren die Lampertheimer ebenfalls unterlegen. In der abschließenden, bedeutungslosen Partie gegen Langen gelang der erste Sieg, was den dritten Platz im Qualifikationsturnier und den Umweg über die weitere Qualifikation zur Bezirksoberliga bedeutete.

Gefestigt und gesiegt

In der BOL-Qualifikationsrunde zeigte sich die Mannschaft aber wieder gefestigt und siegte in allen Partien gegen die JSG Groß-Rohrheim/Biblis, die HSG Weiterstadt/Braushardt/Worfelden und die JSG Groß-Gerau/Dornheim und zog als Tabellenerster in die BOL ein.

Nach dem eigenen Vorbereitungsturnier in der Jahnhalle (2. Platz hinter Dudenhofen/Schifferstadt und vor der SG Leutershausen/Heddesheim) startete die Mannschaft im September beim Meisterschaftsmitfavoriten von der HSG Langen. Dort fuhr sie mit einem 29:21-Auswärtserfolg die ersten Big Points ein. Bereits im nächsten Spiel stand der TSV Pfungstadt auf dem Programm. Die Spieler siegten auch in der zweiten Partie in fremder Halle mit 23:19 Toren. Es folgten Siege gegen die JSG Groß-Rohrheim/Biblis (34:21), den HC VfL Heppenheim (42:35) und den TV Trebur (30:27). Im ersten Heimspiel gegen die HSG Langen konnte die Verletzungsmisere vergessen und die Partie mit 25:23 Toren gewonnen werden. Zum Jahresabschluss stand das Rückspiel gegen den TV Trebur auf dem Plan. Auch hier siegten die Turner mit 32:26 Toren.

Als einziges verlustpunktfreies Team rutschen die TVler nun ins neue Jahr. Die Mannschaft möchte sich, zweimal gegen die SG Arheilgen und zu Hause gegen die JSG Groß-Rohrheim/Biblis, bis zur Entscheidung am 12. Februar in der Jahnhalle gegen Pfungstadt keine Blöße mehr geben und in den entscheidenden Partien gegen Griesheim und Pfungstadt Zähler sammeln. Laut Trainer Thorsten Jakob erschwert die Hallensituation mit den Ferien, dem TVL-Fußball Hallen-Cup und der Fastnacht eine Vorbereitung auf die heiße Phase. Trotzdem ist das Augenmerk der Handball-B-Jugend auf den Platz ganz oben in der Tabelle gerichtet.

Auch die B2 der Handballer spielt bislang eine starke Runde in der Bezirksliga. In der letzten Saison noch Tabellenletzter in der Abschlusstabelle, belegt das Team aktuell einen vierten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag im alten Jahr erspielte die Mannschaft gegen den Tabellenzweiten von der TGB Darmstadt einen klasse 28:20-Sieg. Die B2 startet erst wieder am 29. Januar beim Tabellennachbarn vom SV Erbach in die Rückrunde. Hier hat das Team noch die Hinspiel-Niederlage (30:33) wieder gut zu machen. zg