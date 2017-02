Ballerina tanzt mit Polizist

Lampertheim. Eisköniginnen, Polizisten und Ballerinen tanzten am Sonntagnachmittag in der Zehntscheune, denn der Lampertheimer Karneval Verein hatte kleine und große Narren zur Pappnasenfete eingeladen.

Viele rote Nasen waren in der Menge zwar nicht zu entdecken. Hübsch kostümiert war der Fastnachternachwuchs jedoch und auch die Mütter hatten zumindest ein Faschingshütchen auf.

Das Team um Vorsitzenden Lutz Krieger hatte nach der Prunksitzung am Freitag gleich mit den Vorbereitungen für den Kindernachmittag begonnen. Und so waren Prinzessinen und Cowboys schnell von der Stimmung in dem bunt geschmückten Saal begeistert.

DJ Ritschy sorgte für die passende Musik, durch das Programm führte Natalie Winter. Auch Tanzmariechen Carolin Bubel hatte wieder einen tollen Auftritt.

Dann startete die erste Polonaise durch den Saal. Groß und Klein machten mit, die Kinder hatten sichtlich ihre Freude.

Viel Applaus gab's für die Jugendtanzgruppe der Lollipops, später zeigte die Bürstädter Tanzgruppe "Unter uns" ihr Können.

Natürlich gehörte auch ein Kostümwettbewerb zum Programm. Die Auswahl fiel wie immer schwer, bevor die kleinen Fastnachter erneut die Tanzfläche eroberten. sto