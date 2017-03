Bau einer neuen Kindertagesstätte auf der Agenda

Lampertheim. Das Thema Kinderbetreuung beherrscht die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sozialausschusses, die am Donnerstag, 23. März, im Sitzungssaal des Stadthauses stattfindet und um 19 Uhr beginnt.

Der zuständige Fachbereich 50 (Familie und Soziales) wird die Entwicklung der Kinderzahlen in Lampertheim und die sich daraus ergebende Bedarfsplanung für die Betreuung vorstellen. Außerdem beraten die Kommunalpolitiker über den Bau der neuen Kindertagesstätte an der Ringstraße im Baugebiet Gleisdreieck. Der Neubau einer fünfgruppigen Kita an der dortigen Ringstraße ist an sich schon beschlossene Sache. Doch gab es noch Überlegungen, ob es sinnvoll sein könnte, die Einrichtung von einem Investor bauen zu lassen. Die Dreikäsehoch Kinderbetreuungs GmbH hat Interesse bekundet, in Lampertheim eine Kita zu bauen und zu betreiben. Das Unternehmen, vertreten durch die Eheleute Nancy und Ulrich Mayerhöfer, ist bereits Bauherr und Träger einer dreigruppigen Kinderkrippe in Dossenheim bei Heidelberg. Die hatten die Mitglieder des Sozialausschusses, des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses im Oktober ebenso besichtigt wie die städtiche Kinderkrippe Zwergenschloß in Neuschloß.

Entwurf liegt nicht vor

Nach dieser Besichtigung hatte die Kommunalpolitik Mayerhöfers aufgefordert, einen Entwurf samt Kostenplanung für eine Kita ähnlich der in Neuschloß vorzulegen. Der liegt laut Verwaltung allerdings noch nicht vor, obwohl die Frist zur Abgabe bereits verlängert worden war. Deswegen ist die Verwaltung der Auffassung, "dass die neue Einrichtung durch die Stadt Lampertheim in Eigenregie gebaut werden soll", so heißt es in der Beschlussvorlage für die Sitzung am Donnerstag.

Mit der Kinderkrippe in Neuschloß habe die Stadt eine "sehr gute, funktionale und kostengünstige Einrichtung gebaut". Dies sei auch bei der Besichtigung der beiden Einrichtungen deutlich geworden. Die Baukostsen für die Krippe mit 60 Plätzen seien mit 1,4 Millionen Euro sehr kostengünstig gewesen, betont die Verwaltung.

Für den Neubau an der Ringstraße kalkuliert die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Die Stadt würde für eine fünfgruppige, altersgemischte Einrichtung mit einem Zuschuss in Höhe von 500 000 Euro aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" des Bundes rechnen können. Der Zuschuss wurde vorsorglich bereits beantragt. Unberührt von der Entscheidung über den Bau der Einrichtung, bleibe die Entscheidung über die Trägerschaft. Darüber soll separat beraten werden. Die Verwaltung plant, die neue Kita im Sommer 2018 in Betrieb zu nehmen.

Ein weiteres Thema in der Sitzung ist die Beteiligung der Elternbeiräte am Arbeitskreis (AK) Kinderbetreuung. Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, die Elternvertreter künftig in die Arbeit des AK einzubinden. Inzwischen hat laut Verwaltung ein Treffen mit den neu gewählten Vorsitzenden der Elternbeiräte der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen stattgefunden. Geplant ist, auch Vertreter der Kita-Leitungen in den AK aufzunehmen, "damit alle relevanten Gruppen vertreten" seien. Somit wäre der Arbeitskreis mit 15 Personen besetzt. Noch nicht festgelegt ist, wie die Eltern- und die Leitungsvertreter gewählt oder bestimmt werden. Dies hängt auch noch davon ab, wie die Planungen zum gewünschten Stadtelternbeirat weitergehen. Der Entwurf für eine Satzung soll dem Ausschuss in seiner Sitzung im Juni vorgestellt werden. swa