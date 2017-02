Begabung erkennen und zielgerichtet unterstützen

Lampertheim. Kürzlich fand in der Mensa des Lessing-Gymnasiums Lampertheim ein Informationsabend zum Thema "Begabtenförderung am LGL" statt. Über 200 interessierte Eltern und Schüler waren der Einladung der Schule gefolgt und ließen sich das inner- und außerschulische Förderangebot des Lessing-Gymnasiums näherbringen.

Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur begrüßte die Anwesenden herzlich und bedankte sich für das große Engagement aller, die für die Gestaltung des Abends und die Durchführung der Förderangebote verantwortlich zeichneten.

Lehrer und Schüler berichten

Durch den Abend führten die beiden Beratungslehrkräfte für die Begabtenförderung, Hildegard Rau und Jörg Werner. Nach einer Einführung in das Thema im Allgemeinen folgte die Vorstellung der Konzeption der Begabtenförderung am LGL. Es gehe darum, sowohl Hochbegabte als auch leistungsstarke und besonders motivierte Schülerinnen und Schüler zu fördern, erläuterte Rau. Unterstützt wurden die beiden hauptverantwortlichen Lehrkräfte durch ihre Kollegen Silvia Lenz und Jérôme Dath, die vielfältige Informationen zum MINT-Konzept (mathematisch-naturwissenschaftliche Förderung) beziehungswiese zu Sprachzertifikaten und zur musikalischen Förderung an ihrer Schule lieferten. Ganz besonders stolz zeigten sich alle Lehrkräfte über das erfolgreiche Abschneiden der LGL-Schützlinge bei der kürzlich stattfindenden Preisverleihung des Wettbewerbs "Jugend forscht", bei dem das Lessing-Gymnasium gleich mehrere Preise, darunter den ersten und zweiten Preis, erringen konnte.

Doch auch die begabten Schüler selbst trugen zum Gelingen des Abends bei. Lorenz Pickenäcker präsentierte seine Eindrücke von seiner erfolgreichen Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb Physik. Ebenso eloquent und gut vorbereitet berichteten in der Folge Laurin Morweiser von der Ferienakademie des Staatlichen Schulamts, Lorenzo Taubner, Dominic Gölz und André Hofer von der Mannheimer Jugendakademie sowie Kai Dinges von der Hessischen Schülerakademie. Alle Schüler schilderten ihre Erfahrungen mediengestützt und in sehr ansprechender Art.

Zum Abschluss baten Rau und Werner interessierte Eltern und Schüler, noch ein bisschen zu verweilen, und standen ebenso wie Schulleiterin Weimar-Ekdur sowie die Kollegen Lenz und Dath für Fragen zur Verfügung.

Nach knapp zwei Stunden ging ein informationsreicher Abend zu Ende, der deutlich machte, welch umfangreiche Fördermaßnahmen, sei es nun im naturwissenschaftlich-technischen, im musischen oder im sprachlichen Bereich, begabten und besonders leistungsbereiten Schülerinnen und Schülern am Lessing-Gymnasium Lampertheim geboten werden. zg