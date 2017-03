Begleitung auf dem Weg in die Job-Welt

Lampertheim. Die Statistik für 2016 haben die beiden Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werks - Diplom-Sozialarbeiterin Tatjana Maier-Borst und Diplom-Sozialpädagogin Kerstin Biehal - von der Fachstelle Jugendberufshilfe (JBH) vorgestellt. Die Fachstelle Ried in der Industriestraße 35 ist außerdem für Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Lorsch zuständig.

"Den eigenen Berufsweg zu finden ist für viele Jugendliche eine Herausforderung", erklärte Maier-Borst. Wenn noch schwierige Lebenslagen dazu kämen, wie ein fehlender oder schwacher Schulabschluss, ein Ausbildungsabbruch, soziale und familiäre Konflikte oder andere Beeinträchtigungen, werde der Übergang für Jugendliche oft zu einem kaum lösbaren Problem.

Hier setze die Fachstelle JBH an. Mit ihrem Beratungsangebot unterstütze sie vor allem benachteiligte junge Menschen, ihren Weg in Beruf und Gesellschaft zu finden. Außerdem sollen die Betroffenen befähigt werden, ein eigenständiges Leben zu führen. Beraten werden Frauen und Männer bis 27 Jahre. Die Maßnahme wende sich an Jugendliche, die beruflich und sozial nicht integriert sind. "Das Augenmerk richtet sich insbesondere auf die Übergänge in Ausbildung und Arbeit", betonte Maier-Borst. Das Angebot ist kostenlos und erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Mitarbeiterinnen hatten eine Gesamt-Klientenzahl von 133, davon waren 79 in langfristiger Begleitung (drei bis sechs Monate). Hoch ist die Zahl Betroffener mit Migrationshintergrund: Maier-Borst nannte einen Anteil von 67 Prozent.

Allgemein ist die größte Gruppe der Klienten zwischen 15 und 17 Jahre. Neu hinzugekommen ist die Altersspanne derjenigen, die älter sind als 26. Eigenständig und durch das familiäre Umfeld oder durch Freunde kämen die meisten in die Beratung: Diese 69 Prozent spiegeln demnach den Bekanntheitsgrad der Fachstelle wider. 77 Prozent der jungen Leute wohnten in Lampertheim. Und diese Zahl zeige, wie wichtig das Angebot der JBH vor Ort sei. 63 junge Menschen seien bei Eintritt in eine längerfristige Begleitung nicht in einem sogenannten Leistungsbezug gewesen. Im Bereich Schulabschluss gab es zum Vorjahr eine Veränderung: 37 Prozent (vorher 22 Prozent) hatten Mittlere Reife. Beim Eintritt in die Beratung 2016 seien etwas über die Hälfte im schulischen Kontext eingebunden. 43 Klienten konnten bis zum Stichtag 31. Dezember 2016 vermittelt werden.

Um die jungen Menschen zu erreichen, wird von der JBH ein Ausbildungs- und Bewerbungstreff angeboten. Hier gibt es konkrete Hilfe: Dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr, Industriestraße 35. roi