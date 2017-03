Behinderte als Opfer

Lampertheim. Im Rahmen des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Lampertheim und Ried findet am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr in der Stadtbücherei Lampertheim ein Themenabend über das Schicksal von Menschen mit Behinderung in der Zeit des Nationalsozialismus statt. Er ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten. Dazu eingeladen sind die Krimiautorin Lilo Beil und der Lampertheimer Autor Karl Klemm. Der Eintritt ist frei.

Die Birkenauer Autorin Beil greift in ihren Kriminalromanen stets gesellschaftspolitische und geschichtliche Themen auf. Immer wieder spielen die Verbrechen der braunen Ära eine Rolle in ihren Büchern. An diesem Abend wird sie Passagen aus ihrem Euthanasie-Krimi "Die Nacht der grauen Katzen" lesen. Das ist ihr vierter Krimi um Kommissar Friedrich Gontard, in dem es um die schuldhafte Verstrickung von Nazi-Ärzten rund um die Ermordung behinderter Menschen geht. Ferner wird die Autorin ihren Kurzkrimi "XY ungelöst - Der Fall Peter Schäfer alias Blumepeter" aus der Anthologie "Rhein-Neckar-Morde" vorstellen, in dem das Schicksal des bekannten Mannheimer Originals beleuchtet wird. Schäfer war Opfer der menschenverachtenden Nazi-Ideologie geworden.

Der Lampertheimer Karl Klemm, Co-Autor der Dokumentation "Der Erinnerung Namen geben - Verfolgung in Lampertheim während der Zeit des Nationalsozialismus" wird die Organisation und Durchführung der Euthanasie-Morde an Menschen mit Behinderung und Kranken beleuchten und auf personelle Kontinuitäten nach 1945 eingehen. Ein besonderes Augenmerk richtet er dabei auf Lampertheimer Sterilisations- und Euthanasieopfer. zg