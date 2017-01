„Beim WSV ist Westernschau“

Nadja, Milla, Natalie und Claudia sind die "Party Dancer". Trainiert werden sie von Alina Altenbach. © roi

Lampertheim. Die Fastnachter vom Altrhein sind fleißig beim Üben. Sogar am Vorabend des Heiligen Abends sind die Mädchen der Tanzgruppe "Party Dancer" in die Wassersporthalle zum Training gekommen. Unermüdlich proben sie ihren Showtanz für die Prunksitzung des Wassersportvereins (WSV), die am Samstag, 18. Februar, gefeiert wird.

Trainiert werden die Tänzerinnen Nadja, Milla, Natalie und Claudia von Alina Altenbach. Unterstützung kommt von ihrer Mutter Sonja. Die Reihenfolge und Schritte des Tanzes sitzen und Alina Altenbach muss nur noch an den Feinheiten arbeiten. Mit den Proben ist sie mehr als zufrieden.

Natürlich verrät die Trainerin weder den Musiktitel noch die ausgewählten Kostüme. Nur eins: "Wir entführen mit dem Tanz in die 90iger Jahre." So geheimnisvoll sich die Party Dancer geben, so auskunftsfreudig ist dagegen Präsidentin Christa Müller, wenn es um die Prunksitzung geht. Christa Müller ist ein Urgestein der Fastnacht, seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie im Karneval aktiv. "Beim WSV ist heute Westernschau", verkündet sie das diesjährige Motto der Althrein-Narren. Fast alle Tanzdarbietungen der Wassersport-Fastnachter bezögen sich auf dieses Thema, erklärt Müller. Und sie betont: "Außer den Guggemusikern sind nahezu alle Mitwirkenden Eigengewächse des WSV."

Die Begleitband des Abends wird die Formation "Remember" sein. Nicht fehlen dürfen außerdem die "Altrhein Schnouge", schon weil der Altrhein als Schnakenparadies gilt. Die Schnakenexperten sind Christa Müller und Gerda Packlin. Sie trainieren die "Quälgeister".

"Auch auf das Männerballett können sich die Gäste freuen", verspricht Müller. Denn die Tänzer trieben manchen Schabernack. Trainiert werden sie von Sonja und Alina Altenbach sowie von Melina Weber. Melina Weber hat auch die Leitung der "Dammdeppe", einer gemischten Tanzgruppe, die Spaß kennt und Spaß macht. Auch sie soll im WSV-Saloon auftreten.

In die Bütt werden Christa Müller, Gabi Selzer, Tanja Al-Saadi, Stefan Diesterweg, Hans-Peter Deubel und Karl-Heinz Münch steigen und ihre Späßchen machen. "Außerdem werden die 'Mondhexen Lu-La' ihr Debüt geben und für einige Überraschungen sorgen", freut sich die Sitzungspräsidentin. Schon traditionell geben sich die "Newwlfezza" beim WSV ihr Stelldichein.

Von den Guggemusikern aus dem Rhein-Neckarkreis gibt es was auf die Ohren. "Unser erster Teil ist traditionell, deshalb erscheint der Elferrat in seinen blau-weißen Uniformen. Nach der Pause beginnt die Show", erklärt Müller. Mehr will sie dann aber doch nicht verraten. Nur noch, dass die Fastnachter für beste närrische Unterhaltung sorgen werden. Zuschauen lohne sich.