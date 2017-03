Beiträge werden vorerst nicht erhöht

HOFHEIM. Groß war die Resonanz bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins (TVH) im Vereinsheim. Der Vorsitzende Werner Klimanietz freute sich besonders über die Anwesenheit der Ehrenmitglieder Gisela Schacherl, Georg Lutzi, Reinhard Klimanietz, Günter Eichhorn, Georg Kreider und Heiner Strack.

Stellvertretend für die Verstorbenen des vergangenen Jahres nannte der Vorsitzende Erich Matzner und Frieda Meiß. Als neue Ehrenmitglieder wurden Anette Mecke, eine Stütze der Wanderabteilung, und in Abwesenheit Rolf Kiefer ernannt. Lang war die Liste der zu Ehrenden. Für 60-jährige Vereinstreue ehrte der Vorsitzende Irene Niederhöfer. Weitere Jubilare waren Friedhilde Herweh, Ingrid Marsch (61-jährige Mitgliedschaft), Hubertus Litters, Renate Weissbrodt, Gabi Geffert, Wilma Berk, Renate Bauer, Joachim Gahn (alle 62 Jahre), Christel Hildenbrand, Helga Kreider (64 Jahre), Heinrich Strack, Willi Lameli, Gertrud Eichhorn, Manfred Boxheimer (66 Jahre), Rina Scholz, Gisela Schacherl, Georg Kreider, Günther Eichhorn (alle 69 Jahre), Reinhard Klimanietz (71 Jahre) und Georg Lutzi, der seinem TVH seit unglaublichen 87 Jahren die Treue hält. Das fünfstellige Minus in der Kasse sorgt beim Turnverein für keinerlei Kopfzerbrechen. "Das war von uns erwartet", zeigte sich Klimanietz gelassen. Grund hierfür ist eine Abrechnung der im Wormser Theater durchgeführten Veranstaltung, wovon Einnahmen bereits in der Bilanz 2015 gebucht wurden, die Ausgaben allerdings erst in 2016. Allerdings gingen beim TVH die Beitragseinnahmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück. An eine Erhöhung der Beiträge wird vor 2018 jedoch nicht gedacht. Manfred Schober bezifferte den Mitgliederstand zum 1. Januar 2017 auf 1085 Mitglieder, aktuell gehören 1108 Personen dem größten Hofheimer Verein an. Jürgen Küppers bescheinigte die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung, die Entlastung von Kassenführerin Inge Gärtner erfolgte einstimmig. Im Rahmen der durchgeführten Ergänzungswahlen wurde Inge Gärtner als Kassenwartin ebenso bestätigt wie Protokollführer Tobias Mecke, Manfred Schober (Vereins-EDV) sowie Richard Bamberg, Rudolf Pavlitschek und Timo Klimanietz, die sich um die Veranstaltungen und das Inventar kümmern. Ergänzt wird das Trio um Karola Stockmann. Neuer Kassenprüfer ist Christoph Wagner. Claus Hilsheimer kündigte an, mit einer Arbeitsgruppe die Internetseite des Turnvereins neu zu gestalten und bis im Herbst aktualisiert zu haben. Werner Klimanietz kündigte Neuinvestitionen für Sportgeräte und das Vereinsheim an, darüber hinaus die Neuorganisation der Vorstandsarbeit. In diesem Jahr zeigt sich der TVH für die Eröffnung der Kerb verantwortlich. Blumen gab es für Andrea Hilsheimer und Esther Heilmann, die sich vorbildlich um das Vereinsheim kümmern.

Die Berichte der Verantwortlichen aus den Abteilungen waren informativ. 60 Kinder, acht Übungsleiter und drei lizenzierte Kampfrichter zählt die von Verena Salomon geleitete Leichtathletikabteilung, die neben Wettkämpfen in der Halle und im Stadion auch den 31. Volkslauf ausrichtete, sich am Beachvolleyballturnier beteiligte und Flüchtlinge integrierte. Nicht zuletzt durch das enorme Engagement von Ariane Jordan erlebt die Jugendabteilung der Handballer einen regelrechten Schub, stellte mit rund 115 Kindern fünf Nachwuchsteams und zwei Minimannschaften. Als Wermutstropfen bleibt der vorzeitige Rückzug der Herren vom Spielbetrieb und der damit verbundene Zwangsabstieg in die C-Liga, in der Jürgen Jung einen Neuanfang ankündigte. Sportabzeichenwartin Regine Kraus freute sich über die Steigerung auf 89 Sportabzeichen im vergangenen Jahr, mit 91 Jahren war Reinhard Klimanietz der älteste Absolvent. In die Niederungen der dritten Kreisklasse sind die Tischtennisherren abgestürzt, wie Jürgen Ohl bestätigte. Gerade einmal fünf bis sechs Spieler halten den Übungsbetrieb aufrecht. Mit den Stud Buttons verfügt die von Ingrid Bamberg geleitete Turnabteilung über eine Formation, die beim Landesentscheid TuJu-Stars Platz zwei belegte und sich für das Deutschlandfinale in Hofgeismar qualifizieren konnte. Beim Aktionstag mit der Nibelungenschule nahmen zwar 98 Kinder teil, eine Kooperation kam nicht zustande. Ausgestanden sind die Turbulenzen im Übungsbetrieb nach den Ferien. Über zwölf aktive Springer und zehn Nachwuchskräfte verfügt die von Markus Reis geleitete Panikstaffel, die 2016 wieder gefragt war. Seit Gründung im Jahr 1981 verzeichneten die Akrobaten 492 Auftritte. Sandra Ruppert und Katja Darmstädter erläuterten die Aktivitäten des Jugendausschusses mit Kinderschminken an der Kerbe und einer sehr gut besuchten Jugenddisco.

Im Abstiegskampf der Kreisliga befinden sich die Volleyballdamen, auch die Jugendmannschaft ziert das Ende der Jugendklasse. Um neue Mitglieder für die auf zwölf Personen geschrumpften TV-Senioren warb Reinhard Klimanietz. fh