Besinnlich und sportlich

Lampertheim. "Von drauß' vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!" Es waren die klassischen Worte, mit denen der Nikolaus die 85 Turnkinder des TV Lampertheim begrüßte. Mit großen Augen blickten sie dem Mann im roten Mantel und mit weißem Bart entgegen. Gespannt warteten sie darauf, was er später aus dem Sack holen würde. Davor gaben kleine und große Kinder aber noch Gedichte und Lieder zum Besten - natürlich mit weihnachtlichem Bezug.

Dass es "sehr weihnachtet", das wurde nämlich nicht erst beim abschließenden Besuch des Nikolauses deutlich. Schon in den knapp zwei Stunden zuvor herrschte in der Lampertheimer Jahnhalle wahrlich adventliche Stimmung. Einen Winter-Parcours hatten die Eltern-Kind-Gruppen unter Leitung von Regina Hartnagel und Karolina Enders vorbereitet. Alle bewegungsfreudigen Kinder - ob klein oder groß - waren hierbei zum Mitmachen eingeladen. Wie beim Schlittenfahrten musste ein (Matten-)Berg erklommen werden, bevor die Abfahrt Vergnügen bereitete. Schlittschuhfahren auf Mousepads statt auf Kufen machte im Slalom gleich doppelt Spaß und Leiter und Bänke simulierten Liftfahrt und Abfahrt beim Skifahren. Der Schein des Tannenbaums setzte den Auftritt der Turngruppe perfekt in Szene. Unter Leitung von Yvonne Fath hatten die zahlreichen Mädchen und ein Junge eine tolle Vorführung an den Turnkästen vorbereitet. "Ich heb' ab", schallte die Musik aus den Lautsprechern und tatsächlich zeigten die jungen Turnerinnen und Turner, wie schön es ist, in die luftige Höhe zu springen und danach - ganz bodennah - das eine oder andere Rad zu schlagen.

Wahrlich durch die Lüfte schwebten auch die Gerätturnerinnen. Für Engel fast ein bisschen zu temperamentvoll, aber grazil und mit viel Körperspannung präsentierten sie, was am Sprungtisch - der Weiterentwicklung des vielen aus dem Schulunterricht bekannten "Sprungpferdes" - so alles möglich ist. Überschläge übers Geräte, Sprünge hinunter, Salti vorwärts oder rückwärts ließen das Publikum genauso begeistert applaudieren wie Flick-Flacks am Boden oder Tempo-Salti mit Trampolin.

In den Pausen zwischen den Aufführungen sorgte Weihnachtsmusik, Kerzenschein und reichlich selbstgebackener Kuchen für besinnliche Stimmung. Genau passend war da die Abschlussvorführung der Aufbaugruppe Gerätturnen: Zum Teil gerade mal fünf Jahre alt, zeigten die Mädchen an zwei Parallelbarren - die Holme unterschiedlich hoch eingestellt - was sie schon alles gelernt haben. Umschwünge um das Gerät, Standwagen auf dem Gerät oder Bogengänge um das Gerät herum animierten nicht nur die Eltern, fleißig Fotos zu schießen.

Kein Wunder also, dass die Turnerinnen auch bei den Wettkämpfen des Turngaus erfolgreich waren. Moderator Oskar Veltman und Abteilungsleiter Jörg Bohn ließen es sich nicht nehmen, diese tollen Leistungen mit einem kleinen Präsent zu würdigen. In den nagelneuen Rucksack konnten die Mädchen später auch gleich das Geschenk des Nikolauses einpacken: eine bunte Trinkflasche fürs nächste Training. zg