Beste Stimmung garantiert

Hüttenfeld. Am Fastnachtsdienstag gehört das Hüttenfelder Bürgerhaus traditionell den Kindern. Die SG Hüttenfeld richtet seit Jahrzehnten für die Jüngsten einen Maskenball aus, der in diesem Jahr zum ersten Mal am Rosenmontag ausgetragen wurde, um den Umzügen am Dienstag in den umliegenden Gemeinden aus dem Wege zu gehen. Ausgelassene Stimmung war natürlich obligatorisch und der Lärm enorm.

Man ist jedes Jahr erstaunt, mit wie viel Fantasie die Kinder sich verkleiden. Von den Müttern selbst geschneiderte Kostüme stehen hierbei hoch im Kurs.

Die Organisatoren rekrutierten sich teilweise aus der Elternschaft der Fußball-Bambini. So hatten sie die schwierige Aufgabe, die schönsten Kostüme zu prämieren. Attraktive Preise wurden hier an die schönsten Kreationen vergeben.

In einem Spieleparcours, zusammengestellt von Angela Zahn, Katja Volkmann, Klara Schifferdecker und Claudia Wetzel, konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Einen Schokokuss ohne Finger zu essen war da noch die leichteste Aufgabe. Mehr Geschick erforderte hier schon der Eierlauf, Wattebällchen pusten oder Konfettis balancieren. Auch hier wurden eine Unmenge an Preisen verlost, denn die Kinder erhielten Laufzettel, anhand derer man den oder die Beste einer Disziplin ermitteln konnte. Aber auch hier galt das Motto: dabei sein ist alles und Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Bruno Ehret sorgte für die musikalische Unterhaltung der Kinder. ron