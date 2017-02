Bilanzsumme knapp unter drei Milliarden Euro

Worms/Lampertheim. "Wir sind gewachsen und unseren Aufgaben nachgekommen. Und wir sind auch in der anhaltenden Niedrigzinsphase für die Region aktiv" - so leitete Dr. Marcus Walden (Bild), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, die Bilanzpressekonferenz ein. Mit den Zahlen des vergangenen Jahres könne das traditionsreiche Kreditinstitut zufrieden sein, sagte Walden: Das Betriebsergebnis in Höhe von 24 Millionen Euro ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen, mit einem Eigenkapital in Höhe von 293 Millionen Euro befinde sich die Sparkasse im "sehr komfortablen Bereich".

Die Bilanzsumme liegt mit 2,9 Milliarden Euro gerade noch unter dem Betrag von drei Milliarden Euro, bei dem höhere Informationspflichten greifen würden, sagte Waldens Vorstandskollege Franz Horch bei der Vorstellung der "harten Zahlen". Die Sichteinlagen seien weiterhin "des Deutschen liebstes Kind".

Die Angebote und Strukturen müssten immer wieder an die veränderten Gewohnheiten der Kundschaft angepasst werden. Das Multimedia-Center sei mit fünf Mitarbeitern wochentags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Es nehme durchschnittlich 2000 Telefonate im Monat entgegen und beantwortet 280 Mails. Sogar per "Whatsapp"-Nachrichten sei es erreichbar.

Mehr digitale Angebote

Ohnehin seien Bank-Apps über Smartphones ein wachsender Markt, berichtete Walden: Die neue Funktion "Kwitt" ermöglicht es Sparkassen-Kunden bundesweit, von Handy zu Handy Überweisungen vorzunehmen. Bei einem Betrag von unter 30 Euro sei keine sogenannte TAN notwendig, betonte Walden. Eine weitere neue Funktion sind "Foto-Überweisungen": Die App sucht sich aus einer fotografierten Rechnung die notwendigen Informationen zusammen - bei gewährleisteter Sicherheit.

Die Anzahl der stationären Geschäftsstellen sinkt mit der wachsenden Digitalisierung: Derzeit sind noch 28 Filialen "bemannt". Auch in den Geschäftsstellen, die nur noch für die Selbstbedienung zugänglich sind, sei die Anzahl der Besucher rückläufig, sagte Walden. Für dieses Jahr gebe es bislang keine Schließungspläne. Der Trend gehe zu größeren Beratungszentren. In Lampertheim gibt es sechs Standorte, in Bürstadt zwei und in Biblis und Groß-Rohrheim jeweils einen.

Weniger "Kleiderzwang"

Ein großes Thema bei der Pressekonferenz war der neue "Dresscode" der Sparkasse: Nach einer Kunden- und Mitarbeiterumfrage wird den Angestellten ab 21. März erlaubt, in einer korrekten aber legeren Kleidung zu erscheinen: "Business casual" nennt sich der Stil. Wer weiter Anzug und Krawatte oder Kostüm tragen mag, dem bleibt es überlassen. Diesen Trend habe die Hamburger Sparkasse angestoßen, berichtete Walden - und die Sparkasse Worms-Alzey-Ried ist eigenen Angaben zufolge die erste in Rheinland-Pfalz, die dies aufgreift. Damit wolle man als Arbeitgeber attraktiv sein und die Distanz zur Kundschaft verringern.

Die Sparkassenstiftung "Gut. Für die Region" hat im vergangenen Jahr zum dritten Mal Spenden übergeben. Das Kapital liegt derzeit bei mehr als vier Millionen Euro - gestartet war sie 2013 mit 1,75 Millionen Euro aus Anlass des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse. Ausgeschüttet wurden 64 000 Euro - unter anderem für die Tafeln in Lampertheim und Bürstadt.

Dank weiterer Sponsoring-Aktivitäten kamen insgesamt knapp eine Million Euro zusammen: "Das ist eine Bürgerdividende für die Region", sagte Walden. Die kulturellen Förder-Schwerpunkte im vergangenen Jahr waren der Rheinland-Pfalz-Tag in Alzey und "200 Jahre Rheinhessen". (Bild: spkwo)