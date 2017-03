Bingo nach dem Hering

Lampertheim. Aschermittwoch, das ist auch für die Senioren der Martin Luther Gemeinde Anlass genug, um die Fastnacht kulinarisch zu beerdigen. Traditionell muss der eingelegte Hering mit Pellkartoffeln dafür herhalten, so auch am Nachmittag im kirchlichen Gemeindesaal. Pfarrer Roland Schein hielt eine kurze Andacht, in der er die bekannten Aussagen wie "Was der Mensch sät, wird er ernten" und "Wer immer nur für sich selbst sorgt, wird am Ende mit leeren Händen dastehen" thematisierte.

Nach einem Schlusslied kam aber dann das leibliche Wohl zu seinem Recht. Das Helferteam um Liane Köpp hatte mit Servieren alle Hände voll zu tun. Zwölf Personen umfasst das Team, wie Claudia Schumacher im Gespräch erzählte. Man trifft sich immer schon einen Tag vorher zur Vorbereitung und hinterher, wenn alles vorbei ist, bleibt man noch gemütlich zusammen.

Nachdem abgeräumt war, ergriff Pfarrer Roland Schein die Gelegenheit und erzählte von Fastnachtsbräuchen. Das Aschekreuz bei den katholischen Gläubigen ist wohl das bekannteste Sinnbild für das Ende der Fastnacht. Palmzweige der Osterzeit werden verbrannt, die Asche gesegnet und damit wird den Gläubigen das Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Das Kreuz symbolisiert die Enthaltsamkeit, die man in der Fastenzeit befolgen sollte.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Befiehl du deine Wege" schloss Pfarrer Schein seine Ausführungen. Liane- und Wolfgang Köpp übernahmen die Moderation des Bingo-Spiels, den Gewinnern winkten kleine Geschenke. sto