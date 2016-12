Bitte um Spende

Hüttenfeld. Mit dem Kreideschriftzug "20*C+M+B+17" bringen die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu Hüttenfeld von 4. bis 6. Januar den Segen in die Häuser und Wohnungen des Stadtteils. "Christus segne dieses Haus" lautet ihr Wunsch, und die als die heiligen drei Könige gekleideten Kinder bitten um eine Spende für benachteiligte Kinder in der Welt.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" heißt das Leitwort der 59. deutschlandweiten Aktion Dreikönigssingen. Das aktuelle Beispielland ist Kenia. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Jährlich werden mit den gesammelten Spenden mehr als 1500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. ron