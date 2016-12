Bläserklang zum Fest

Die Kurrendebläser vor der Hofheimer Friedenskirche. © fh

Hofheim. Das Kurrendeblasen an Heiligabend zählt zu den beliebtesten Terminen, den die Bläserinnen und Bläser des evangelischen Posaunenchores nur allzu gerne wahrnehmen. Mehr als drei Stunden war der Chor auch am Samstag in Hofheim unterwegs, um an zuvor festgelegten Stationen Weihnachtslieder zu spielen und die Bevölkerung musikalisch auf das Fest einzustimmen.

Ein Brauch, der seit vielen Jahrzehnten gepflegt wird und den sich keiner der Aktiven nehmen lässt. Viele Hofheimer warteten bereits auf die Musiker, hörten andächtig zu und beschenkten diese auch gerne mit etwas Wegzehrung oder einem Getränk zum Aufwärmen. Der Zeitplan konnte exakt eingehalten werden, so dass auch die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrei musikalisch eröffnet werden konnten.

Nach dem Gang durch Hofheim machte sich eine etwas dezimierte Bläsergruppe noch auf den Weg in den Lampertheimer Stadtteil Rosengarten, um dort in der Rheingoldstraße das Kurrendeblasen abzurunden. fh