Blau siegt mit 1890 Ringen

Hüttenfeld. Auf der Schießanlage des SV 1923 "Hubertus" Lampertheim in der Rosenau wurde der zweite Wettkampf der diesjährigen Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen ausgetragen. Am Ende des Tages hatten 46 Teilnehmer die Gelegenheit wahrgenommen, ihr Trainingspensum auf der modernen elektronischen Anlage des Gastgebers zu absolvieren. Nachdem alle Ergebnisse vorlagen, wurden sie von Cornelius Schürer, der Helmut Günther bei der Organisation der Frühjahrsrunde tatkräftig unterstützt, in die Tabelle übernommen, so dass die Mannschaftsergebnisse und Platzierungen bekanntgegeben werden konnten.

Einen kräftigen Sprung nach oben gab es beim Mannschaftsergebnis des besten Teams: Blau war dieses Mal der Sieger mit 1890 Ringen, was einem durchschnittlichen Einzelergebnis von 378 Ringen entspricht. In der Mannschaft wurden die Einzelergebnisse von Richard Hertel (382 Ringe), Irene Wegener (381), Sandra Walter (377), Hans-Dieter Beck (376) und Patrick Hertel (374) gewertet. Außerhalb der Mannschaftswertung trafen Cornelius Schürer (347), Helmut Hartmann (319), Heinz Wenner (270) und Hans-Martin Schneider (257).

Platz zwei mit 1880 Ringen errang Team Grün. Seniorenschütze Bruno Hartmann war mit 385 Ringen Mannschaftsbester, gefolgt von Hans-Günter Holzschuh, der mit der aufgelegten Luftpistole 383 Ringe traf. Tanja Marquardt erkämpfte 381 Ringe und Armin Becker konnte mit 366 an seinen Erfolg beim Bestenschießen anknüpfen. Bester Pistolenschütze des Abends wurde Hansi Wenner (365). Helmut Günther kam mit 362 Ringen, geschossen ebenfalls mit der Luftpistole, nicht mehr in die Wertung. Ebenso wie Nico Bickel mit 347, Holger Kohnen mit 334 und Sebastian Oehmann, der seinen Wettkampf mit 333 Ringen beendete.

Team Schwarz auf Platz drei

Auf den dritten Platz des Abends kam das Team Schwarz, bei dem die Ergebnisse von Frank Strubel (386), Heike Marquardt-Becker (376), Andreas Bär (370), Karina Weber (368) und Kristin Becker (351) gewertet wurden. Andreas Schmitt war mit nur einem Ring weniger der erste Ersatzschütze. Joachim Kitik traf 332 Ringe mit der Luftpistole, Karina Ackermann 325, ebenfalls mit der Luftpistole. Jugendschützin Gabija Pickel knackte zum ersten Mal die 300 Ringe und Sascha Hummel steigerte sich auf 278.

Team Gelb konnte sich vom fünften Platz im ersten Saisonwettkampf auf Platz vier verbessern und hatte am Ende 1847 Ringe auf dem Konto. Dazu trugen Günter Ihrig (385 Ringe), Florian Hertel (382), Heike Manns (371), Stefan Furitsch (360) und Christian Schulz (349) bei. Walter Müller kam mit einer extrem homogenen Leistung - er hatte vier Serien mit je 85 Ringen geschossen - nicht mehr in die Wertung. Ebenso erging es Lars Roth, der mit 338 Ringen eine persönliche Bestleistung brachte, dem Luftpistolenschützen Sascha Hahl mit 337 und Jurgita Pickel mit 294.

Das Schlusslicht in diesem Wettkampf bildete das Team Rot mit 1796 Ringen. Franziska Heinze war die beste Schützin im Team mit 382 Ringen vor Rainer Bär (370). Von Alexander Richter kamen 360 Ringe dazu, Pistolenschützin Britta Andes brachte 348 in die Wertung ein und Dieter Spannagel 336. Außerhalb der Wertung traf Michael Manns 333 Ringe mit der Luftpistole. Helmut Günther kam mit dem Luftgewehr ebenfalls nur auf 333. Franz Heeb traf 328, Helmut Rauscher 283 und Andrea Rauscher 233. ron