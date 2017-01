Blick hinter die Kulissen

Worms. Wer sich schon immer einmal in den Regiekabinen des Wormser Theaters ("Wormser") umsehen oder einen Blick vom Schnürboden hoch über der Theaterbühne riskieren wollte, der hat dazu bei der nächsten Bühnentechnik-Führung am Dienstag, 7. Februar, um 14 Uhr, Gelegenheit.

Die Teilnehmer dürfen sich auf spannende Einblicke in die technischen Hintergründe des Wormser Theaters und in den Arbeitsalltag des Teams um den neuen technischen Leiter Michael Rütz freuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Karten gibt es persönlich oder telefonisch beim TicketService unter der Nummer 06241/2000 450. Die Teilnahme kostet vier Euro.

"Schwerpunkt der Führung ist die Bühnentechnik des Theaterbaus", erklärt Michael Rütz, technischer Leiter des Wormsers, der die Führung leiten wird. Höhepunkt der etwa anderthalb Stunden langen Führung ist sicherlich der Besuch des Schnürbodens, von dem aus die verschiedenen Teile des Bühnenbilds bewegt werden: "Da dieser sich 21 Meter über dem Theaterboden befindet und der Weg dahin über zahlreiche Treppenstufen führt, sollten die Teilnehmer gut zu Fuß unterwegs und vor allem schwindelfrei sein", bemerkt Rütz.

Unterstützt wird er bei der Führung von seinen Teamkollegen, die den Teilnehmern unter anderem die Licht- und Tontechnikanlagen in den Regiekabinen zeigen und damit einen spannenden Einblick in den Arbeitsalltag gewähren werden.

Die nächste Hausführung ist am 7. März. Weitere Informationen findet man unter www.das-wormser.de. zg