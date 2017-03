Blutspende jetzt mittags

Konzert

Bürstadt. Die Deckenleuchten hüllen die Gustav-Adolf-Kirche in warme Schummrigkeit. In purpurnen Samtgewändern schreitet das Ensemble Savas in Bürstadt auf die Bühne - und wird seine Zuhörer in den knapp zwei folgenden Stunden mit Klängen unterhalten, die ebenso elegant wie reizvoll sind. [mehr]