Hüttenfeld. In Hüttenfeld hat Polyflex, eine Division der Parker Hannifin Corporation, das 100-jährige Bestehen des Konzerns gefeiert.

Am 13. März 1917 wurde "Parker" in Cleveland, USA, von Art Parker und einem weiteren Teilhaber gegründet. Beginnend mit Druckluftbremsen für LKW und sogar Flugzeuge wuchs das Angebot beständig und wurde durch Zukäufe weiterer mittelständischer Unternehmen regelmäßig ausgebaut. Für viele Jahrzehnte ein Familienunternehmen, ging Parker 1964 an die Börse. Im Jahr 1995 wurde die in Hüttenfeld ansässige Firma Polyflex gekauft und als Spezialist für Höchstdruckschläuche in das Unternehmen integriert. Nun wurde weltweit das 100-jährige Bestehen gefeiert. In Hüttenfeld gab es einen zünftigen Brunch für alle Mitarbeiter. Als Besucher wurden der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer und der Hüttenfelder Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg begrüßt. In Hüttenfeld werden Schläuche mit Berstdrücken von bis zu 10 000 bar hergestellt und weltweit vertrieben. Bestaunt wurde der beeindruckende neue Höchstdruckprüfstand.

In Hüttenfeld freut man sich schon auf die nächste Feier: 2018 wird das 50-jährige Bestehen des Standorts gefeiert. ron