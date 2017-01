Lampertheim. Die nächste Bücherstunde für die Kleinsten, die die Stadtbücherei Lampertheim regelmäßig anbietet, findet am Mittwoch, 18. Januar, in der Stadtbücherei, Haus am Römer, Domgasse 2, statt. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Eingeladen sind alle Kinder im Alter bis zu drei Jahren zusammen mit ihren Vätern, Opas, Omas, Müttern oder anderen Betreuungspersonen. Es werden lustige Geschichten erzählt, informative Bilderbücher gezeigt, und auch die allerkleinsten Zuhörer haben die Möglichkeit, sich aktiv an lustigen und interessanten Mitmachspielen zu beteiligen. swa