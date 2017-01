Budenzauber in der Jahnhalle

Lampertheim. Beim F-Junioren-Turnier standen sich in zwei Gruppen je sechs Mannschaften gegenüber. Gespielt wurde im Fair-Play-Modus, bei dem nicht die Ergebnisse im Vordergrund stehen, sondern der Spaß am Sport und am Umgang miteinander.

So müssen die Spieler selbst entscheiden, ob ein Foul passiert ist oder nicht. Aufgrund der ungewohnten Bande hat der TV Lampertheim als Veranstalter den Jugendleiter Martin Schneider als Helfer bereitgestellt, der den Teams den Umgang mit der umlaufenden Begrenzung und der Hallen-Situation erleichterte. Vom TV Lampertheim traten gleich drei Mannschaften beim Turnier an. Die weiteren Teams kamen von TVgg Lorsch, TSV Auerbach, JFV Bürstadt, Concordia Gernsheim, VfR Friesenheim. SC Blumenau und dem VfL Kurpfalz-Neckarau. Alle Teilnehmer wurden am Ende mit einer Medaille und Schokoküssen belohnt.

B-Junioren auf hohem Niveau

Beim B-Junioren-Cup starteten vorrangig Teams aus oberen Spielklassen. Der am höchsten spielende Verein war die SV DJK Phönix Schifferstadt, die in der Regionalliga an den Start geht, gefolgt von der SG RW Frankfurt, die in der Hessenliga spielt. Daneben starteten viele Vereine aus der Pfalz, dem Raum Darmstadt, Rhein-Neckar und Hessen.

Die Spiele waren allesamt auf einem hohen Niveau, was den Spielklassen der Vereine gerecht wurde. Am Ende stand die Spvgg Neu-Isenburg auf dem vierten und die SG RW Frankfurt auf dem dritten Platz. Im Finale kam es zur Paarung zwischen dem JFV Alsbach/Auerbach und der Mannschaft von SV St. Stephan Griesheim. Das Spiel und damit den Turniersieg gewann die Mannschaft vom JFV Alsbach/Auerbach. Vom Verbandsligisten aus Alsbach kamen auch gleich beide Einzelsieger. Als bester Torhüter des Wettbewerbs wurde Florian Grinda und als bester Spieler Lennart Borgenheimer von den teilnehmenden Trainern gewählt.

Am kommenden Wochenende finden dann am Samstag noch das E- und C-Junioren-Turnier sowie am Sonntag das große TVL U12 Hallen-Masters statt. Beim Masters treten unter anderem der FC Basel, Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim und Waldhof Mannheim an. Das Turnier startet um 9.30 Uhr, das Finale ist für 17.30 Uhr angesetzt. zg