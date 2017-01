Budenzauber mit viel Lokalkolorit

Alle Bilder anzeigen Gegen den FSV Riedrode gelang der ersten Vertretung der Lampertheimer Soma ein respektables 3:1. © jkl Soma II schaffte ein 4:3 gegen den SV Horchheim.

Lampertheim. Der Wettbewerb der Alten Herren hat seit vielen Jahren einen festen Platz beim Hallencup des TV Lampertheim. Bei der 33. Auflage traten am Wochenende 15 Teams aus drei Bundesländern in der Jahnhalle an. Dabei boten sie den zahlreichen Zuschauern echten Budenzauber. Als Sieger ging am Ende die DJK Sandhofen vom Feld.

Seitens des Veranstalters TVL waren mit der ersten und zweiten Sondermannschaft sowie den Grauen Wölfen gleich drei Formationen am Start. Dazu machten der VfB und die Olympia das Lokalkolorit des Tages perfekt, während die Azzurri ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatten.

Von Anfang an entwickelte sich ein torreiches und packendes Geschehen. Bei einer Spielzeit von zehn Minuten und vier Feldspielern plus einem Torwart waren präzises Kurzpassspiel und ein schneller Torabschluss Trumpf.

Gleich in der Auftaktpartie gelang der Olympia mit einem 4:3 gegen Turnierfavorit Wormatia Worms eine der großen Überraschungen des Tages. Obwohl die Lampertheimer stark in das Turnier starteten, konnten sich nach der Gruppenphase mit Soma II und der Olympia nur zwei Mannschaften für das Viertelfinale der acht Besten qualifizieren. Dort war dann leider für beide Endstation. Die Olympianer mussten gegen die DJK Sandhofen mit 1:4 die Segel streichen, die Soma II unterlag Harmonia Waldhof mit 1:3.

Immerhin konnte Olympia Lampertheim für sich reklamieren, gegen den späteren Cupsieger ausgeschieden zu sein, denn im folgenden Halbfinale setzte sich Sandhofen gegen die Wormser Wormatia mit 3:2 durch. Da der Kameruner SRN gegen Harmonia Waldhof die Vorschlussrunde mit einem 4:3 abschloss, kam es im Spiel um Platz drei zur Paarung Wormatia Worms gegen Harmonia Waldhof, das Finale lautete Kameruner SRN gegen DJK Sandhofen.

Die letzten Partien hatten es dann noch einmal in sich. Die Wormatia behielt erst nach Neunmeter-Schießen gegen Harmonia Waldhof mit 4:1 die Oberhand. Ähnlich spannend war es im Endspiel, das die Sandhofener knapp mit 1:0 für sich entschieden und somit den AH-Hallencup 2017 gewannen.