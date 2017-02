Bungalow geht in Flammen auf

Rosengarten. Ein Einfamilienhaus im Lampertheimer Stadtteil Rosengarten ist gestern Mittag ein Raub der Flammen geworden. 80 Feuerwehrleute aus Lampertheim, Bürstadt, Worms und von der Werksfeuerwehr der BASF waren bis in die Nachmittagsstunden beschäftigt, die letzten Brandnester zu löschen.Von dem großzügigen Bungalow blieben nur noch verrauchte Mauern übrig.

Ursache für den Großbrand könnte laut Polizeiangaben "möglicherweise heißes Fett" gewesen sein, das sich entzündet hat. Bei einem Löschversuch erlitt der 51 Jahre alte Hausbewohner Verbrennungen und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr spricht von einer weiteren verletzten Person, die Rauchgas eingeatmet haben soll und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurde.

Der Bungalow liegt in der alten Wormser Straße am Rand von Rosengarten, links und rechts von landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Wohnhäusern umrahmt. Hier hört der Stadtteil auf, die Straße grenzt an Felder, ehe dann der Rhein kommt. Für die Feuerwehr stellte diese abgelegene Lage eher ein Problem dar, denn es fehlte an Löschwasser. Regelmäßig rückten Fahrzeuge aus, um ihre Tanks wieder zu füllen, damit die umfangreichen Löscharbeiten weitergehen konnten.

"Als wir ankamen, stand der Dachstuhl schon im Vollbrand und das Feuer griff gerade auf das Erdgeschoss über", berichtete Einsatzleiter Klaus Reiber, Stadtbrandinspektor von Lampertheim. Der Hausbewohner sei zu diesem Zeitpunkt bereits ärztlich versorgt und auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen.

Die 80 Einsatzkräfte aus den verschiedenen Wehren hatten alle Hände voll zu tun, ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbargrundstücke zu verhindern. Der Koordinationsaufwand war groß. Von der B 47 aus waren die Rauchschwaden zu sehen. Der Verkehr auf der Bundesstraße war aber kaum beeinträchtigt. Die Feuerwehr beanspruchte allerdings die Nebenstraßen, um ihre Einsatzfahrzeuge bereit zu halten.

Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand weitgehend im Griff und die ersten Einsatzkräfte konnten abrücken. "Doch die Brandnachsorge wird sehr aufwendig", kündigte Reiber an, der von etlichen Brandnestern ausging, die die Feuerwehrleute im Blick haben müssen.

Für die Polizei stellt sich die Sachlage deshalb derzeit noch sehr vage dar. "Die Kollegen konnten noch nicht an den Einsatzort", erklärt Polizeisprecherin Christiane Kobus am Nachmittag. Sie rechnet erst im Lauf des heutigen Donnerstags mit weiteren Erkenntnissen zur Brandursache und zum Sachschaden.